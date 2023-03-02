Выгнанного с оперсовещания чиновника утвердили в должности главы белгородского УКСа

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Владимира Губарева утвердили в должности главы регионального управления капитального строительства, пишет издание. К обязанностям он приступил 1 марта.
В декабре 2022 года губернатор Вячеслав Гладков выгнал Владимира Губарева с планёрки. Глава региона был недоволен докладом подчинённого и обвинил его в обмане. На тот момент Владимир Губарев был первым заместителем министра строительства.
Однако уже в феврале стало известно, что Владимир Губарев возглавит управление капитального строительства. Хотя на сайте ведомства этой информации не было: на портале в должности и. о. начальника указывали Дмитрия Новикова. Теперь же изменения внесли.
Владимир Губарев до 2016 года был заместителем начальника департамента строительства Белгородской области. После стал руководителем управления капитального строительства.
С 2018 года он занимал пост главы комитета строительства Белгородского района. С 2022 года был первым замминистра строительства Белгородской области.