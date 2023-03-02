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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Выгнанного с оперсовещания чиновника утвердили в должности главы белгородского УКСа

2 марта 2023, 12:43
Фото: сайт губернатора и правительства Белгородской области

Губарев официально приступил к работе в должности главы белгородского УКСа

Экс-замминистра строительства Владимира Губарева утвердили в должности главы управления капстроительства Белгородской области. Он приступил к обязанностям 1 марта, сообщает «Абирег».

Владимира Губарева утвердили в должности главы регионального управления капитального строительства, пишет издание. К обязанностям он приступил 1 марта.

В декабре 2022 года губернатор Вячеслав Гладков выгнал Владимира Губарева с планёрки. Глава региона был недоволен докладом подчинённого и обвинил его в обмане. На тот момент Владимир Губарев был первым заместителем министра строительства.

Однако уже в феврале стало известно, что Владимир Губарев возглавит управление капитального строительства. Хотя на сайте ведомства этой информации не было: на портале в должности и. о. начальника указывали Дмитрия Новикова. Теперь же изменения внесли.

Владимир Губарев до 2016 года был заместителем начальника департамента строительства Белгородской области. После стал руководителем управления капитального строительства.

С 2018 года он занимал пост главы комитета строительства Белгородского района. С 2022 года был первым замминистра строительства Белгородской области.

«Обманывать нельзя». Гладков выгнал с планёрки замминистра строительства Губарева
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#Ольга Аксёнова#Назначение#Утвердили в должности#Управление капитального строительства#УКС#Политика#Белгородская область#Владимир губарев#Вячеслав Гладков
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