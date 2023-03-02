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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

ВСУ открыли огонь по Белгородской области

2 марта 2023, 09:43
Фото: Bel.ru
архивное фото

Под обстрел ВСУ попало село в Белгородской области

Под огнём ВСУ оказалось село Новостроевка-Вторая в Грайворонском горокруге. Жителям приходят СМС-уведомления.
Сюжет
Обстрел

Днём 2 марта жители села Новостроевка-Вторая в Грайворонском горокруге получили СМС-рассылку о том, что ведётся обстрел. Их попросили укрыться в подвалах. Официальных данных пока не поступало.

Ранее это село уже было обстреляно со стороны ВСУ 30 января и 1 февраля.

Неспокойно сегодня и в Брянской области. Там, по сообщениям СМИ, украинская ДРГ взяла несколько человек в заложники. До этого ДРГ обстреляла на ходу машину. Погиб мужчина и пострадал ребёнок.

СМИ: украинская ДРГ взяла несколько человек в заложники под Брянском
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#Ольга Аксёнова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Смс#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Грайворонский горкоруг#Новостроевка-Вторая
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