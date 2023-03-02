ВСУ открыли огонь по Белгородской области

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Днём 2 марта жители села Новостроевка-Вторая в Грайворонском горокруге получили СМС-рассылку о том, что ведётся обстрел. Их попросили укрыться в подвалах. Официальных данных пока не поступало.
Ранее это село уже было обстреляно со стороны ВСУ 30 января и 1 февраля.
Неспокойно сегодня и в Брянской области. Там, по сообщениям СМИ, украинская ДРГ взяла несколько человек в заложники. До этого ДРГ обстреляла на ходу машину. Погиб мужчина и пострадал ребёнок.