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ВСУ обстреляли Курскую область: есть погибший и пострадавший

2 марта 2023, 10:00
Фото: из архива "Курских известий"

Один человек погиб в результате обстрела Курской области

Пять прилётов зафиксировали в Тёткино Курской области. Один человек погиб, ещё один пострадал, пишут «Курские известия» со ссылкой на губернатора Романа Старовойта.
Сюжет
Обстрел

Обстрел посёлка Тёткино произошёл днём 2 марта. Ранило двоих мужчин. Один из них скончался до приезда медиков. Второй получил ранения средней тяжести. Ему оказывают всю необходимую помощь.

В результате обстрела нарушено электроснабжение. По предварительным данным, три дома повреждены осколками снарядов. Более точная информация появится только после подомового обхода.

В Белгородской области село Новостроевка-Вторая также сегодня оказалось под огнём ВСУ. Пока нет официальных данных о последствиях прилётов.

ВСУ открыли огонь по Белгородской области
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#Ольга Аксёнова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Погибший#Пострадавший#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Черноземье#Курская область#Тёткино#Роман Старовойт
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