ВСУ обстреляли Курскую область: есть погибший и пострадавший

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Обстрел посёлка Тёткино произошёл днём 2 марта. Ранило двоих мужчин. Один из них скончался до приезда медиков. Второй получил ранения средней тяжести. Ему оказывают всю необходимую помощь.
В результате обстрела нарушено электроснабжение. По предварительным данным, три дома повреждены осколками снарядов. Более точная информация появится только после подомового обхода.
В Белгородской области село Новостроевка-Вторая также сегодня оказалось под огнём ВСУ. Пока нет официальных данных о последствиях прилётов.