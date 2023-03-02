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Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

Власти Брянской области опровергли обстрел школьного автобуса украинской ДРГ

2 марта 2023, 09:49
Фото: 1MI
Врио замгубернатора Брянской области опровергла данные о том, что под обстрел попал школьный автобус. Школы в приграничье не работают из-за дистанционного обучения. Об этом сообщает РИА «Новости». Помимо этого, ТАСС пишет, что раненный в результате обстрела ребёнок жив.
Сюжет
Обстрел

Врио замгубернатора Брянской области опровергла данные о том, что под обстрел украинских диверсантов попал школьный автобус. Все дети находятся на дистанционном обучении. Местные власти также заявили, что ДРГ не удалось проникнуть в школы, образовательные учреждения никак не затронуты.

ТАСС добавляет, что пострадавший при обстреле ребёнок жив. Информацию об его смерти опровергли в правительстве региона.

Ранее сообщалось, что диверсионная группа взяла в заложники несколько человек в селе Любечане. Об этом писали различные СМИ. Также появилась информация, что эти люди находились в магазине.

Губернатор Александр Богомаз сообщил, что диверсанты обстреляли движущийся автомобиль. Погиб человек, пострадал десятилетний ребёнок. Он находится в больнице. Другие населённые пункты региона тоже подверглись обстрелам со стороны ВСУ.

СМИ: украинская ДРГ взяла несколько человек в заложники под Брянском
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#Наталья Корявых#Брянская область#Обстрел#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье#Заложники#Диверсанты
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