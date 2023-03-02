Власти Брянской области опровергли обстрел школьного автобуса украинской ДРГ

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Врио замгубернатора Брянской области опровергла данные о том, что под обстрел украинских диверсантов попал школьный автобус. Все дети находятся на дистанционном обучении. Местные власти также заявили, что ДРГ не удалось проникнуть в школы, образовательные учреждения никак не затронуты.
ТАСС добавляет, что пострадавший при обстреле ребёнок жив. Информацию об его смерти опровергли в правительстве региона.
Ранее сообщалось, что диверсионная группа взяла в заложники несколько человек в селе Любечане. Об этом писали различные СМИ. Также появилась информация, что эти люди находились в магазине.
Губернатор Александр Богомаз сообщил, что диверсанты обстреляли движущийся автомобиль. Погиб человек, пострадал десятилетний ребёнок. Он находится в больнице. Другие населённые пункты региона тоже подверглись обстрелам со стороны ВСУ.