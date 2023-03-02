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Posted Сегодня, 05:17

Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 05:19

Updated Сегодня, 05:19

Вечером в Белгороде загорелся жилой дом

2 марта 2023, 05:17
Фото: Пресс-служба МЧС России по Белгородской области
Пожар повредил кровлю дома, коридор и кухню. По информации МЧС, пострадавших нет.
Сюжет
Пожар

Вчера, 1 марта, в 20:25 сотрудникам Единой дежурно-диспетчерской службы сообщили о пожаре в жилом доме по улице Серафимовича. На место выехали 12 спасателей с тремя единицами техники.

Огнеборцы локализовали возгорание в 20:43, а в 20:58 смогли ликвидировать открытое горение. Полностью потушить пожар получилось в 21:31. По информации пресс-службы МЧС России по Белгородской области, огонь повредил коридор и кухню, а также кровлю дома по всей её площади.

По известным данным, в пожаре никто не пострадал.

Напомним, что в ночь на 28 феврале произошёл пожар в торговом центре «Леон», который находится в Шагаровке Белгородского района. В здании загорелась кровля, по официальной информации, пострадавших нет.

Торговый центр загорелся ночью в Белгородском районе
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#Александра Склярова#Пожар#Возгорание#Жилой дом#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород
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