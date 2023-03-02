Вечером в Белгороде загорелся жилой дом

Огнеборцы локализовали возгорание в 20:43, а в 20:58 смогли ликвидировать открытое горение. Полностью потушить пожар получилось в 21:31. По информации пресс-службы МЧС России по Белгородской области, огонь повредил коридор и кухню, а также кровлю дома по всей её площади.