В «красной зоне» рейтинга УК Белгородской области оказалась одна компания

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Управление Госжилнадзора Белгородской области опубликовало рейтинг управляющих компаний по итогам работы за 2022 год. Возглавили рейтинг две управляющие компании, которые набрали по 90 баллов — губкинская компания ООО «Домремонт» (директор — Ольга Богомолова) и старооскольская компания ООО «УО Королева 31А» (руководитель — Николай Зиновьев.) Всего в «зелёную зону» рейтинга попали 90 УК.
В «жёлтой зоне» находятся 44 организации. В «красной зоне» рейтинга находится белгородская УК ООО «Сантехподрядчик», которая набрала -10 баллов.
Ранее сообщалось, что жители нескольких домов в Белгороде будут платить за газ по-новому из-за долгов УК «Сантехподрядчик». УК платила за газ ненадлежащим образом с 2018 по 2022 год. По состоянию на 28 декабря 2022 года задолженность компании «Сантехподрядчик» превысила две среднемесячные величины обязательств по оплате потреблённого газа.
В октябре прошлого года на УК «Сантехподрядчик» возбудили административные дела из-за проблем с отоплением на бульваре Строителей.