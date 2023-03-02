В «красной зоне» рейтинга УК Белгородской области оказалась одна компания

Ранее сообщалось, что жители нескольких домов в Белгороде будут платить за газ по-новому из-за долгов УК «Сантехподрядчик». УК платила за газ ненадлежащим образом с 2018 по 2022 год. По состоянию на 28 декабря 2022 года задолженность компании «Сантехподрядчик» превысила две среднемесячные величины обязательств по оплате потреблённого газа.