Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:58

Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

В «красной зоне» рейтинга УК Белгородской области оказалась одна компания

2 марта 2023, 11:58
Фото: 1MI

В Белгородской области опубликовали рейтинг управляющих компаний

В «зелёную зону» рейтинга попало 90 управляющих компаний, в «жёлтую» — 44, а в «красную» — одна.
Сюжет
Рейтинг

Управление Госжилнадзора Белгородской области опубликовало рейтинг управляющих компаний по итогам работы за 2022 год. Возглавили рейтинг две управляющие компании, которые набрали по 90 баллов — губкинская компания ООО «Домремонт» (директор — Ольга Богомолова) и старооскольская компания ООО «УО Королева 31А» (руководитель — Николай Зиновьев.) Всего в «зелёную зону» рейтинга попали 90 УК.

В «жёлтой зоне» находятся 44 организации. В «красной зоне» рейтинга находится белгородская УК ООО «Сантехподрядчик», которая набрала -10 баллов.

Фото: Управление Госжилнадзора по Белгородской области

Ранее сообщалось, что жители нескольких домов в Белгороде будут платить за газ по-новому из-за долгов УК «Сантехподрядчик». УК платила за газ ненадлежащим образом с 2018 по 2022 год. По состоянию на 28 декабря 2022 года задолженность компании «Сантехподрядчик» превысила две среднемесячные величины обязательств по оплате потреблённого газа.

В октябре прошлого года на УК «Сантехподрядчик» возбудили административные дела из-за проблем с отоплением на бульваре Строителей.

Читайте также:
УК «Сантехподрядчик» отключила горячую воду жильцам дома на улице ШаландинаЖители нескольких домов в Белгороде будут платить за газ по-новому из-за долгов УКГосжилнадзор Белгородской области отказал в продлении лицензии 42 организациям
#Алина Харина#Управляющие компании#Общество#Белгородская область#Рейтинг
Подпишитесь
Министр здравоохранения опроверг информацию о заражении белгородской воды холерой
Сегодня, 12:36
Ненадлежащее исполнение обязательств: почему «Тисайд» неоднократно получал штрафы
Сегодня, 06:37
Трёхлетняя девочка в Белгороде выпала из окна и разбилась
Сегодня, 12:56
Грозит ли Белгородской области землетрясение?
Сегодня, 06:45
Выгнанного с оперсовещания чиновника утвердили в должности главы белгородского УКСа
Сегодня, 12:43
Чей Херсон и есть ли «Фонарь»: как прошло второе заседание по делу Маслова — Бабина
Сегодня, 10:03