В ФСБ прокомментировали ситуацию с украинскими диверсантами в Брянской области

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
В ФСБ прокомментировали ситуацию с диверсантами в Брянской области. В ведомстве заявили, что проводятся необходимые мероприятия по их ликвидации.
«В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооружённых украинских националистов», — сообщили в ФСБ.
2 марта диверсионная группа проникла в село Любечане Климовского района Брянской области. По данным СМИ, диверсанты могли взять в заложники нескольких человек. Официальной информации от властей на этот счёт пока нет.
Ранее губернатор Александр Богомаз сообщил, что ДРГ атаковала автомобиль. Погиб человек, ранения получил десятилетний ребёнок.