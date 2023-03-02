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Posted Сегодня, 10:02

Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

В ФСБ прокомментировали ситуацию с украинскими диверсантами в Брянской области

2 марта 2023, 10:02
Фото: Bel.ru
В ведомстве заявили, что проводятся мероприятия по уничтожению нарушившей государственную границу вооружённой ДРГ.
Сюжет
СВО

В ФСБ прокомментировали ситуацию с диверсантами в Брянской области. В ведомстве заявили, что проводятся необходимые мероприятия по их ликвидации.

«В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооружённых украинских националистов», — сообщили в ФСБ.

2 марта диверсионная группа проникла в село Любечане Климовского района Брянской области. По данным СМИ, диверсанты могли взять в заложники нескольких человек. Официальной информации от властей на этот счёт пока нет.

Ранее губернатор Александр Богомаз сообщил, что ДРГ атаковала автомобиль. Погиб человек, ранения получил десятилетний ребёнок.

СМИ: украинская ДРГ взяла несколько человек в заложники под Брянском
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#Наталья Корявых#Происшествия#Спецоперация#Приграничье#ДРГ#Брянская область#СВО
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