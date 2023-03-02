В Брянской области нашли большое количество разных взрывных устройств

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
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Updated Сегодня, 16:03
После проникновения диверсантов в Климовский район Брянской области было обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа. Специалисты приступили к проверке территории и разминированию. Ситуация в населенных пунктах под контролем.
Утром 2 марта стало известно о нападении ДРГ на автомобиль, в результате чего погиб мужчина и пострадал мальчик. Ребёнка госпитализировали.
Позже в СМИ появились сообщения о захвате заложников в селе Любечане. Предположительно, диверсанты захватили магазин.
В ФСБ проводят мероприятия «по уничтожению нарушивших государственную границу вооружённых украинских националистов».