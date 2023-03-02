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Posted Сегодня, 16:01

Published Сегодня, 16:01

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

В Брянской области нашли большое количество разных взрывных устройств

2 марта 2023, 16:01
Фото: 1MI
Специалисты приступили к разминированию территории в Климовском районе. Ситуация там находится под контролем, сообщили в пресс-службе ФСБ.
Сюжет
СВО

После проникновения диверсантов в Климовский район Брянской области было обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа. Специалисты приступили к проверке территории и разминированию. Ситуация в населенных пунктах под контролем.

Утром 2 марта стало известно о нападении ДРГ на автомобиль, в результате чего погиб мужчина и пострадал мальчик. Ребёнка госпитализировали.

Позже в СМИ появились сообщения о захвате заложников в  селе Любечане. Предположительно, диверсанты захватили магазин.

В ФСБ проводят мероприятия «по уничтожению нарушивших государственную границу вооружённых украинских националистов».

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#Ольга Аксёнова#ДРГ#Погибшие#Заложники#Происшествия#Спецоперация#СВО#Брянская область
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