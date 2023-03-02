В Белгородской области займутся полевой почтой для военных

Вячеслав Гладков рассказал женщине, что белгородцы уже сформировали свой подход к передаче посылок мобилизованным и контрактникам. Этим занимаются, в первую очередь, министерство молодёжной политики, ЦМИ и администрации городов и сельских поселений. Губернатор предположил, что женщина, видимо, из другого региона. Глава уже поручил министру по делам молодёжи Татьяне Киреевой проработать вопрос с полевой почтой.