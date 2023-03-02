В Белгородской области займутся полевой почтой для военных

Posted Сегодня, 21:24
Published Сегодня, 21:24
Modified Сегодня, 21:26
Updated Сегодня, 21:26
К губернатору Белгородской области обратилась от лица многих женщин мать одного из солдат, который служит в приграничной зоне. Она попросила организовать полевую почту, чтобы отсылать посылку близким, точные адреса которых неизвестны.
Сейчас большое количество ребят находятся в приграничной зоне, понимаю, что есть трудности с обеспечением. Многие матери могли бы отсылать посылки своим ребятам, но, понятно, что точных адресов ни у кого нет.
Александра, мать одного из солдат
Вячеслав Гладков рассказал женщине, что белгородцы уже сформировали свой подход к передаче посылок мобилизованным и контрактникам. Этим занимаются, в первую очередь, министерство молодёжной политики, ЦМИ и администрации городов и сельских поселений. Губернатор предположил, что женщина, видимо, из другого региона. Глава уже поручил министру по делам молодёжи Татьяне Киреевой проработать вопрос с полевой почтой.
В понедельник в 9:00 на оперативном совещании в прямом эфире Татьяна Киреева сформирует свои предложения. Посмотрим, как сможем решить этот вопрос и помочь. Присоединяйтесь.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области