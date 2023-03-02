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Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

В Белгородской области заболеваемость ковидом снизилась

2 марта 2023, 14:29
Фото: 1MI
Об этом сообщил региональный министр здравоохранения Андрей Иконников. Он также сравнил эпидситуации текущего года с 2022-м.
Сюжет
Ковид

По словам чиновника, последние несколько недель ситуация с заболеваемостью ковидом в Белгородской области стабильна. Количество обращений сократилось на 18%.

Мы наблюдаем снижение количества обращений в поликлиники, в том числе и по коронавирусной инфекции. Что касается стационаров, количество коек не изменилось. Самые основные площадки — инфекционные центры под Белгородом и в Старом Осколе. Ситуация стабильная, роста заболеваемости мы не видим.
Андрей Иконников

Чиновник добавил, что по сравнению с прошлым годом, заболеваемость уменьшилась.

В 2022 году была волна «омикрона», которая давала большой подъём заболеваемости в этот период.
Андрей Иконников

Что касается вакцинации, прививать от гриппа белгородцев завершили перед Новым годом, использовав весь транш вакцины, а от ковида иммунизация планомерно продолжается.

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#Кристина Семенчук#Ковид#Обращения#Заболеваемость#Прививка#Общество#Белгородская область#Андрей иконников
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