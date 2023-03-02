В Белгородской области заболеваемость ковидом снизилась

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
По словам чиновника, последние несколько недель ситуация с заболеваемостью ковидом в Белгородской области стабильна. Количество обращений сократилось на 18%.
Мы наблюдаем снижение количества обращений в поликлиники, в том числе и по коронавирусной инфекции. Что касается стационаров, количество коек не изменилось. Самые основные площадки — инфекционные центры под Белгородом и в Старом Осколе. Ситуация стабильная, роста заболеваемости мы не видим.
Андрей Иконников
Чиновник добавил, что по сравнению с прошлым годом, заболеваемость уменьшилась.
В 2022 году была волна «омикрона», которая давала большой подъём заболеваемости в этот период.
Андрей Иконников
Что касается вакцинации, прививать от гриппа белгородцев завершили перед Новым годом, использовав весь транш вакцины, а от ковида иммунизация планомерно продолжается.