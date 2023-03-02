Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
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Updated Сегодня, 13:49
В Белгородской области создали 383 народные дружины, в которые входят 6300 человек. Они патрулируют приграничье вместе с полицией. 2 марта отмечается День создания ДНД.
История дружин в России начинается с 1959 года. Тогда было принято постановление Совета Министров СССР «Об участии трудящихся в охране общественного порядка в стране». В областном правительстве поблагодарили дружинников за их работу.
Ранее сообщалось, что белгородским ДНД купят средства бронезащиты, бронешлемы и тактические аптечки. Муниципалитетам и в этом году предоставят субсидии на покупку материально-технических средств.