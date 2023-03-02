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Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:49

Updated Сегодня, 13:49

В Белгородской области создали 383 народные дружины

2 марта 2023, 13:47
Фото: правительство Белгородской области
В ряды добровольцев вступили 6300 человек. Они патрулируют приграничные районы вместе с полицией. 2 марта отмечается День создания ДНД, сообщили в региональном правительстве.

В Белгородской области создали 383 народные дружины, в которые входят 6300 человек. Они патрулируют приграничье вместе с полицией. 2 марта отмечается День создания ДНД.

История дружин в России начинается с 1959 года. Тогда было принято постановление Совета Министров СССР «Об участии трудящихся в охране общественного порядка в стране». В областном правительстве поблагодарили дружинников за их работу.

Ранее сообщалось, что белгородским ДНД купят средства бронезащиты, бронешлемы и тактические аптечки. Муниципалитетам и в этом году предоставят субсидии на покупку материально-технических средств.

Фото: правительство Белгородской области
Белгородским дружинникам купят бронезащиту, бронешлемы и тактические аптечки
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Общество#Днд#Дружинники
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