В Белгородской области ожидается потепление

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Синоптики обещают потепление в Белгородской области. В пятницу, 3 марта, на территории региона облачно с прояснениями. Метами пройдёт мокрый снег, местами на дорогах гололедица. В тёмное время суток от -5 °С до 0 °С. Днём от -1 °С до 4 °С.
В Белгороде ночью -1 °С, без осадков. Не ожидается снега и днём. Температура при этом повысится до 3 °С. В субботу, 4 марта, ночью -1 °С и небольшой кратковременный снег. В светлое время суток мокрый снег и 3 °С.
Завершится неделя также мокрым снегом. В воскресенье ночью -2 °С. Днём столбик термометра покажет отметку в 1 °С. Со следующей недели в областном центре, по данным синоптиков, начнутся дожди.