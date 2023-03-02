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Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

В Белгородской области ожидается потепление

2 марта 2023, 13:59
Фото: 1MI
3 марта на территории региона облачно с прояснениями. Ночью от -5 °С до 0 °С. Днём от -1 °С до 4 °С. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
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Синоптики обещают потепление в Белгородской области. В пятницу, 3 марта, на территории региона облачно с прояснениями. Метами пройдёт мокрый снег, местами на дорогах гололедица. В тёмное время суток от -5 °С до 0 °С. Днём от -1 °С до 4 °С.

В Белгороде ночью -1 °С, без осадков. Не ожидается снега и днём. Температура при этом повысится до 3 °С. В субботу, 4 марта, ночью -1 °С и небольшой кратковременный снег. В светлое время суток мокрый снег и 3 °С.

Завершится неделя также мокрым снегом. В воскресенье ночью -2 °С. Днём столбик термометра покажет отметку в 1 °С. Со следующей недели в областном центре, по данным синоптиков, начнутся дожди.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Погода#Прогноз погоды#Снег#Мокрый снег#Дожди#Потепление
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