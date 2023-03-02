В Белгородской области ожидается потепление

В Белгороде ночью -1 °С, без осадков. Не ожидается снега и днём. Температура при этом повысится до 3 °С. В субботу, 4 марта, ночью -1 °С и небольшой кратковременный снег. В светлое время суток мокрый снег и 3 °С.