В Белгородской области не зафиксировали новых штаммов коронавируса

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
В ходе брифинга министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что на территории региона не зарегистрировали новые штаммы коронавируса. Также чиновник отметил, что нет на территории области и штамма «кракен».
Напомним, новости о выявлении подштамма «кракен» появились в России в январе 2023 года. Первый случай заражения был установлен в Пензенской области. Отмечалось, что в этой связи не планировалось введение ограничений.
Симптомы у нового штамма такие же, как и у других подштаммов омикрона. Среди них лихорадка, субфебрильная температура, ринит, кашель, интоксикация, головная и мышечная боль.