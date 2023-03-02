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Posted Сегодня, 16:09

Published Сегодня, 16:09

Modified Сегодня, 16:12

Updated Сегодня, 16:12

В Белгородской области не зафиксировали новых штаммов коронавируса

2 марта 2023, 16:09
Данные озвучил региональный министр здравоохранения Андрей Иконников. Также в регионе снизилась заболеваемость ковидом.

В ходе брифинга министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что на территории региона не зарегистрировали новые штаммы коронавируса. Также чиновник отметил, что нет на территории области и штамма «кракен».

Напомним, новости о выявлении подштамма «кракен» появились в России в январе 2023 года. Первый случай заражения был установлен в Пензенской области. Отмечалось, что в этой связи не планировалось введение ограничений.

Симптомы у нового штамма такие же, как и у других подштаммов омикрона. Среди них лихорадка, субфебрильная температура, ринит, кашель, интоксикация, головная и мышечная боль.

В Белгородской области заболеваемость ковидом снизилась
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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Андрей иконников#Штамм кракен#Коронавирус
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