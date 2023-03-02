В Белгородской области могут продлить дистанционное обучение

В вечернем прямом эфире жительница Белгородской области задала губернатору Вячеславу Гладкову вопрос: «Будут ли в регионе продлевать дистанционное обучение?». По её словам, спокойнее не стало: то в Белгороде падают беспилотники, то в Брянскую область проникает диверсионная группа.