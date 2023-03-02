В Белгородской области могут продлить дистанционное обучение

Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
В вечернем прямом эфире жительница Белгородской области задала губернатору Вячеславу Гладкову вопрос: «Будут ли в регионе продлевать дистанционное обучение?». По её словам, спокойнее не стало: то в Белгороде падают беспилотники, то в Брянскую область проникает диверсионная группа.
Глава региона согласился с женщиной и сообщил, что решение о продлении будут принимать после 15 марта.
Согласен, что спокойнее у нас не стало, но о продлении дистанционного обучения будем решать, исходя из оперативной обстановки, которая сложится по состоянию на 15 марта. Обязательно сообщим всем о принятом решении.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что дистанционный формат обучения с октября 2022 года ввели в 11 муниципалитетах Белгородской области из-за периодических обстрелов со стороны Украины. Дистанционный формат обучения в регионе продлится минимум до 24 марта.