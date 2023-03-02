Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

В Белгороде с гастролями выступит труппа драмтеатра Мариуполя

2 марта 2023, 06:35
Фото: 1MI
7 и 8 марта пройдут показы спектаклей «Золотой цыплёнок» и «Водевили», сообщили в региональном правительстве.

В Белгороде выступят актёры мариупольского драматического театра. 7 и 8 марта на сцене Белгородского института искусств и культуры пройдут спектакли «Золотой цыплёнок» и «Водевили».

Музыкальную сказку «Золотой цыплёнок» покажут для детей. Продлится она 1 час.

Спектакль «Водевили. Женские страсти» Антона Чехова рассчитан на широкую аудиторию. Актёры подарят зрителям новую встречу с персонажами «Медведя», «Предложения» и «Юбилея». Продлится представление 2 часа 10 минут с учётом антракта.

Гастроли организовал Росконцерт, согласно плану Минкульта РФ. Приобрести билеты на постановки белгородцы смогут на сайте «Культурного региона».

Фото: правительство Белгородской области
Конкурсы, уличные театры и угощения: как пройдёт фестиваль вареников в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Театр «Недослов» снова в БелгородеБелгородский театр кукол отремонтируют за федеральные деньгиВ театре Старого Оскола зрители подрались в очереди за билетами
#Белгородская область#Белгород#Мариуполь#Новости Белгорода#Культура#Театр#Гастроли#Спектакль#Наталья Корявых#Драмтеатр
Подпишитесь
Грозит ли Белгородской области землетрясение?
Сегодня, 06:45
Ненадлежащее исполнение обязательств: почему «Тисайд» неоднократно получал штрафы
Сегодня, 06:37
Белгородцы стали чаще брать автомобили в кредит
Сегодня, 06:33
В базу нового жилья для потерявших дома белгородцев внесли почти 2 тысячи объектов
Сегодня, 07:07
ДРГ проникла в Брянскую область и открыла огонь: есть погибший, пострадал ребёнок
Сегодня, 08:56
Белгородцы пожаловались на платные курсы медподготовки для учителей
Сегодня, 06:07