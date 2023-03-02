В Белгороде с гастролями выступит труппа драмтеатра Мариуполя

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
В Белгороде выступят актёры мариупольского драматического театра. 7 и 8 марта на сцене Белгородского института искусств и культуры пройдут спектакли «Золотой цыплёнок» и «Водевили».
Музыкальную сказку «Золотой цыплёнок» покажут для детей. Продлится она 1 час.
Спектакль «Водевили. Женские страсти» Антона Чехова рассчитан на широкую аудиторию. Актёры подарят зрителям новую встречу с персонажами «Медведя», «Предложения» и «Юбилея». Продлится представление 2 часа 10 минут с учётом антракта.
Гастроли организовал Росконцерт, согласно плану Минкульта РФ. Приобрести билеты на постановки белгородцы смогут на сайте «Культурного региона».