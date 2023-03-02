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Posted Сегодня, 07:07

Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

В базу нового жилья для потерявших дома белгородцев внесли почти 2 тысячи объектов

2 марта 2023, 07:07
Фото: 1MI

Потерявшие жильё из-за обстрелов белгородцы смогут забронировать жильё через сервис

Сервис позволяет выбрать и зарезервировать понравившейся дом или квартиру. Воспользоваться услугой можно на встрече со специальной комиссией. В пресс-службе регионального правительства уточнили, что в базе уже есть 1991 объект недвижимости — это квартиры, дома, таунхаусы.
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Жилье

Для жителей населённых пунктов, где действует режим ЧС, а также для белгородцев, чьё жильё было разрушено в результате обстрелов ВСУ, разработали сервис по поиску и бронированию нового жилья. Воспользоваться им можно на встрече со специальной комиссией, которая проходит индивидуально для каждой семьи.

Работа с сервисом проходит так: представитель комиссии через планшет заходит в базу и вместе с семьёй подбирает варианты жилья. После этого понравившийся объект резервируют на сутки. В течение дня необходимо выехать на осмотр недвижимости. Если жильё подходит, то оно бронируется и начинается оформление.

Всего в базе сервиса — 1991 объект недвижимости из всех муниципалитетов области, но большая часть находится в Белгородской агломерации. На выбор представлены 1691 квартира, 228 индивидуальных домов и 72 таунхауса. Есть уже готовая недвижимость и строящаяся.

В правительстве напомнили о важном условии при получении нового жилья — о безвозмездной передаче в собственность Белгородской области утраченного жилого помещения, дома передаются вместе с участком.

Как белгородцам получить новое жильё, если старое разрушено из-за обстрела
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#Ольга Аксёнова#Обстрел ВСУ#Введение режима ЧС#Приграничье#База#Сервис#Бронирование#Жилье#Отселение#Общество#Белгородская область
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