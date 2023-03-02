В базу нового жилья для потерявших дома белгородцев внесли почти 2 тысячи объектов

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Для жителей населённых пунктов, где действует режим ЧС, а также для белгородцев, чьё жильё было разрушено в результате обстрелов ВСУ, разработали сервис по поиску и бронированию нового жилья. Воспользоваться им можно на встрече со специальной комиссией, которая проходит индивидуально для каждой семьи.
Работа с сервисом проходит так: представитель комиссии через планшет заходит в базу и вместе с семьёй подбирает варианты жилья. После этого понравившийся объект резервируют на сутки. В течение дня необходимо выехать на осмотр недвижимости. Если жильё подходит, то оно бронируется и начинается оформление.
Всего в базе сервиса — 1991 объект недвижимости из всех муниципалитетов области, но большая часть находится в Белгородской агломерации. На выбор представлены 1691 квартира, 228 индивидуальных домов и 72 таунхауса. Есть уже готовая недвижимость и строящаяся.
В правительстве напомнили о важном условии при получении нового жилья — о безвозмездной передаче в собственность Белгородской области утраченного жилого помещения, дома передаются вместе с участком.