В базу нового жилья для потерявших дома белгородцев внесли почти 2 тысячи объектов

Для жителей населённых пунктов, где действует режим ЧС, а также для белгородцев, чьё жильё было разрушено в результате обстрелов ВСУ, разработали сервис по поиску и бронированию нового жилья. Воспользоваться им можно на встрече со специальной комиссией, которая проходит индивидуально для каждой семьи.