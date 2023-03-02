СМИ: украинская ДРГ взяла несколько человек в заложники под Брянском

Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. ТАСС добавляет, что в заложниках могут быть до шести человек. Ранее о проникновении ДРГ в регион сообщил губернатор Александр Богомаз. Точно известно об одном погибшем и одном пострадавшем.

Украинские диверсанты взяли несколько человек в заложники в Брянской области, сообщает РИА «Новости». Произошло это в Селе Любечане. «Предварительно, захвачено несколько человек в магазине», — пишет агентство со ссылкой на представителя экстренных служб. ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщает, что в заложниках могут находиться до шести человек. Сейчас в Брянской области проходит боестолкновение с украинской ДРГ. О том, что диверсанты проникли в приграничный регион, 2 марта сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, ДРГ обстреляла машину на ходу. Погиб мирный житель, пострадал 10-летний ребёнок. ДРГ проникла в Брянскую область и открыла огонь: есть погибший, пострадал ребёнок Узнать подробнее Читайте также: Baza: в Белгородской области ищут переодетых в форму ВС РФ диверсантов ФСБ ликвидировала четверых украинских диверсантов на границе в Брянской области