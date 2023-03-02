СМИ: украинская ДРГ взяла несколько человек в заложники под Брянском

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Украинские диверсанты взяли несколько человек в заложники в Брянской области, сообщает РИА «Новости». Произошло это в Селе Любечане.
«Предварительно, захвачено несколько человек в магазине», — пишет агентство со ссылкой на представителя экстренных служб.
ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщает, что в заложниках могут находиться до шести человек. Сейчас в Брянской области проходит боестолкновение с украинской ДРГ.
О том, что диверсанты проникли в приграничный регион, 2 марта сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, ДРГ обстреляла машину на ходу. Погиб мирный житель, пострадал 10-летний ребёнок.