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Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

СМИ: украинская ДРГ взяла несколько человек в заложники под Брянском

2 марта 2023, 09:16
Фото: Bel.ru
Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. ТАСС добавляет, что в заложниках могут быть до шести человек. Ранее о проникновении ДРГ в регион сообщил губернатор Александр Богомаз. Точно известно об одном погибшем и одном пострадавшем.

Украинские диверсанты взяли несколько человек в заложники в Брянской области, сообщает РИА «Новости». Произошло это в Селе Любечане.

«Предварительно, захвачено несколько человек в магазине», — пишет агентство со ссылкой на представителя экстренных служб.

ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщает, что в заложниках могут находиться до шести человек. Сейчас в Брянской области проходит боестолкновение с украинской ДРГ.

О том, что диверсанты проникли в приграничный регион, 2 марта сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, ДРГ обстреляла машину на ходу. Погиб мирный житель, пострадал 10-летний ребёнок.

ДРГ проникла в Брянскую область и открыла огонь: есть погибший, пострадал ребёнок
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