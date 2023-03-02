Участок дороги на Михайловском шоссе в Белгороде снова не откроют

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Движение на участке дороги на Михайловском шоссе в Белгороде снова не откроют. Это длится уже год. Ограничения продлятся как минимум до 4 апреля. До этого дорогу планировали открыть 3 марта.
Речь об участке в районе строения № 23. Ограничения движения здесь неоднократно продлевались. До этого участок дороги закрывали до 31 января. Ещё раньше — до 31 декабря.
Напомним, перекрыли дорогу ещё в марте 2022 года. В мэрии ранее объяснили, что произошёл технический порыв на сетях водоотведения, поэтому участок закрыт. Примечательно, что изначально ремонт планировали завершить за четыре дня.