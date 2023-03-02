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Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Участок дороги на Михайловском шоссе в Белгороде снова не откроют

2 марта 2023, 13:44
Фото: 1MI
Ограничение движения продлили как минимум до 4 апреля, следует из распоряжения городской администрации.

Движение на участке дороги на Михайловском шоссе в Белгороде снова не откроют. Это длится уже год. Ограничения продлятся как минимум до 4 апреля. До этого дорогу планировали открыть 3 марта.

Речь об участке в районе строения № 23. Ограничения движения здесь неоднократно продлевались. До этого участок дороги закрывали до 31 января. Ещё раньше — до 31 декабря.

Напомним, перекрыли дорогу ещё в марте 2022 года. В мэрии ранее объяснили, что произошёл технический порыв на сетях водоотведения, поэтому участок закрыт. Примечательно, что изначально ремонт планировали завершить за четыре дня.

Движение на Михайловском шоссе в Белгороде ограничили как минимум до 3 марта
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