Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Трёхлетняя девочка в Белгороде выпала из окна и разбилась

2 марта 2023, 12:56
Фото: СУ СК по Белгородской области
Ребёнок скончался на месте происшествия. Трагедия произошла днём 2 марта на улице Губкина. Обстоятельства произошедшего выясняют следователи, рассказали в пресс-службе следкома. Был ли рядом с ребёнком кто-то из взрослых, пока неизвестно.

Днём 2 марта трёхлетняя девочка выпала из окна. Произошло это в доме на улице Губкина. Ребёнок скончался на месте. 

В СК сообщили о начале доследственной проверки по факту смерти трёхлетней девочки в результате падения из окна дома. Они выясняют обстоятельства произошедшего и то, где были взрослые в момент трагедии. Решение примут по результатам проверки. 

В октябре прошлого года из окна многоэтажного дома выпал 10-летний мальчик. Ребёнок погиб.

В Старом Осколе выпал из окна многоэтажки и разбился десятилетний мальчик
Узнать подробнее
Читайте также:
В Старом Осколе из окна выпал мужчинаВ Шебекино из окна выпал молодой человекВ Белгороде из окна пятого этажа многоэтажки выпал мужчина
#Ольга Аксёнова#Выпала из окна#Ребёнок#Девочка#Разбилась#Происшествия#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
Подпишитесь
Министр здравоохранения опроверг информацию о заражении белгородской воды холерой
Сегодня, 12:36
Ненадлежащее исполнение обязательств: почему «Тисайд» неоднократно получал штрафы
Сегодня, 06:37
Грозит ли Белгородской области землетрясение?
Сегодня, 06:45
Выгнанного с оперсовещания чиновника утвердили в должности главы белгородского УКСа
Сегодня, 12:43
Чей Херсон и есть ли «Фонарь»: как прошло второе заседание по делу Маслова — Бабина
Сегодня, 10:03