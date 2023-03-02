Трёхлетняя девочка в Белгороде выпала из окна и разбилась

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Днём 2 марта трёхлетняя девочка выпала из окна. Произошло это в доме на улице Губкина. Ребёнок скончался на месте.
В СК сообщили о начале доследственной проверки по факту смерти трёхлетней девочки в результате падения из окна дома. Они выясняют обстоятельства произошедшего и то, где были взрослые в момент трагедии. Решение примут по результатам проверки.
В октябре прошлого года из окна многоэтажного дома выпал 10-летний мальчик. Ребёнок погиб.