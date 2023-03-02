«Свои люди в городе» готовы будить белгородцев за 800 рублей

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
«Свой человек в Белгороде» — такую услугу разместил на сайте объявлений местный житель Вячеслав. Из описания известно, что он родился и живёт в Белгороде, отлично знает город и область, а также — «как устроен мир». Автор объявления также указал, что якобы является офицером запаса: «Точно знаю, что такое порядочность, пунктуальность, обязанность».
«Свой человек в городе» готов встретить, проводить, отвезти, устроить, оформить, проведать, передать, проконтролировать, доставить, отправить, забрать и даже разбудить. Также мужчина отмечает, что готов быть представителем в различных организациях и учреждениях. Возможно как разовое, так и постоянное сотрудничество. Услуги мужчина оценил в 800 рублей.
Если жизнь управилась так, что в Белгороде или области у вас возникли неотложные дела, а приехать лично у вас нет возможности и времени, всегда поможет «Свой человек». С большим жизненным опытом в своём городе вопросы всегда решаются быстрее, надёжнее, дешевле.
Автор объявления
Отметим, что это не единственное объявление с подобной услугой.
Белгородец Никита за услугу «Свой человек в Белгороде» планирует получать по тысяче рублей. Объявление появилось на сайте 21 февраля.
Если у вас возникло дело в Белгороде, но лететь или ехать сюда у вас нет никакого желания и времени, я к вашим услугам.
Автор объявления
Мужчина также указывает, что всю жизнь живёт в Белгороде и знает город как свои пять пальцев. Он готов быть представителем или помощником, решать удалённо вопросы, покупать детали, запчасти, изделия, узнавать, выяснять, получать, заполнять, бронировать, фотографировать, снимать на видео, записывать аудио.
Такие услуги, как отправить поездом живность или вещи, забрать большие и тяжёлые грузы, разобрать какие-то огромные и тяжёлые вещи или шкафы, не оказываю.
из объявления
Ещё один белгородец Алексей за подобную услугу планирует получить 500 рублей. В описании к объявлению снова указано о жизни в Белгороде и знании его как свои пять пальцев: «В силу своей деятельности мотаюсь по всему городу, а также и за его пределами».
Мужчина готов предоставлять аналогичный спектр услуг, однако доставлять цветы, подарки, отправлять документы, показывать город и объекты не готов. Также автор объявления не готов ухаживать за могилами и искать кладбища.
Не только в Белгороде люди готовы быть «своим человеком». Аналогичные услуги действуют и в Валуйках. Объявление появилось 22 февраля.
Автор объявление готов выполнить все поручения, в которых не требуется личное присутствие клиента: «Выездная покупка техники; оформление документов; встречи на вокзалах, проводы, сопровождение; экспресс-доставка ценных грузов; решение различных организационных вопросов в Валуйках и области».
Все выполненные поручения мужчина готов фиксировать на фото или видео.