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Среди новорождённых в Белгородской области по-прежнему лидируют мальчики

2 марта 2023, 08:01
Фото: 1MI
В феврале в регионе зарегистрировали рождение 808 малышей. По-прежнему лидируют мальчики. Их на свет появилось 420, сообщила глава регионального управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко.

В Белгородской области в феврале зарегистрировали 808 новорождённых — на 5% больше, чем в январе. Мальчики среди малышей продолжают лидировать. Их на свет появилось 420, а девочек — 388. Родителями, как правило, становились белгородцы в возрасте от 30 до 34 лет.

Фото: страница Татьяны Слюсаренко ВК

В январе в регионе родилось 12 пар двойняшек, из них пять — в Белгороде. По две пары появились на свет в Шебекинском округе и Белгородском районе, а по одной — в Губкинском и Грайворонском горокругах, а также в Красногвардейском районе.

За год в области на свет появилось 157 пар двойняшек. По состоянию на ноябрь их в регионе было 109.

В Белгородской области за год родилось 10,9 тыс. детей и умерло 21,8 тыс. человек
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#Наталья Корявых#Общество#Белгородская область#Рождение#Младенец#Загс#Новорождённые#Татьяна слюсаренко
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