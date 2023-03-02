Среди новорождённых в Белгородской области по-прежнему лидируют мальчики

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В Белгородской области в феврале зарегистрировали 808 новорождённых — на 5% больше, чем в январе. Мальчики среди малышей продолжают лидировать. Их на свет появилось 420, а девочек — 388. Родителями, как правило, становились белгородцы в возрасте от 30 до 34 лет.
В январе в регионе родилось 12 пар двойняшек, из них пять — в Белгороде. По две пары появились на свет в Шебекинском округе и Белгородском районе, а по одной — в Губкинском и Грайворонском горокругах, а также в Красногвардейском районе.
За год в области на свет появилось 157 пар двойняшек. По состоянию на ноябрь их в регионе было 109.