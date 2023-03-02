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Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Соседи рассказали о белгородке и её убитой маленькой дочери

2 марта 2023, 13:52
Фото: 1MI
Накануне в Сети появились сообщения, что в одной из квартир в Белгороде нашли тела молодой матери и малолетней дочери. Журналисты «Мира Белогорья» побеседовали с соседями семьи и попытались выяснить подробности.

Журналисты попытались выяснить подробности уголовного дела, которое возбудили по факту обнаружения тел молодой матери и её дочери. Девочке не исполнилось и года. Журналисты обратились к соседям.

Со слов соседки, семью хорошо они не знали, поскольку те переехали в дом два года назад. Они только здоровались. О случившемся высказался и мужчина, проживающий в доме.

«Мы в шоке. Ребёнок маленький, и такая трагедия случилась. Но даже толком не знаем, что там было, а что — нет», — делится белгородец.

В ряде СМИ уже появились данные о том, что 27-летняя женщина якобы сама убила дочь, а потом свела счёты с жизнью. Однако официального подтверждения этой информации не было.

Следователи заявили, что возбуждено уголовное дело. Подробности трагедии ещё предстоит выяснить.

В Белгороде нашли убитыми девушку и её малолетнюю дочь
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Уголовное дело#Происшествия#Убийство#Следком#Девочка#Ребёнок#Тела
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