Соседи рассказали о белгородке и её убитой маленькой дочери

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Журналисты попытались выяснить подробности уголовного дела, которое возбудили по факту обнаружения тел молодой матери и её дочери. Девочке не исполнилось и года. Журналисты обратились к соседям.
Со слов соседки, семью хорошо они не знали, поскольку те переехали в дом два года назад. Они только здоровались. О случившемся высказался и мужчина, проживающий в доме.
«Мы в шоке. Ребёнок маленький, и такая трагедия случилась. Но даже толком не знаем, что там было, а что — нет», — делится белгородец.
В ряде СМИ уже появились данные о том, что 27-летняя женщина якобы сама убила дочь, а потом свела счёты с жизнью. Однако официального подтверждения этой информации не было.
Следователи заявили, что возбуждено уголовное дело. Подробности трагедии ещё предстоит выяснить.