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Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

Пьяный белгородец задушил подругу после ссоры и сбежал

2 марта 2023, 08:09
Фото: 1MI
Мужчина и женщина поругались, и последняя ударила своего знакомого кулаком в лицо. В ответ он её убил. Жителя региона будут судить. Об этом сообщили в региональном следкоме.

Жителя Шебекино будут судить за убийство своей подруги. Мужчина задушил её во время ссоры.

Инцидент произошёл 2 декабря прошлого года. Обвиняемый и потерпевшая договорились выпить и пришли к женщине домой. Во время застолья они поругались, и жительница региона ударила своего знакомого кулаком в лицо. Злоумышленник в ответ схватил её двумя руками за шею и начал душить. Белгородка скончалась на месте происшествия.

Мужчина с места преступления скрылся. Тело женщины нашла её мать. Она же и обратилась в полицию.

Обвиняемого задержали. Материалы против него направили на рассмотрение в суд.

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#Белгородская область#Шебекино#Уголовное дело#Происшествия#Убийство#Задержание#Суд#Наталья Корявых
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