Пьяный белгородец задушил подругу после ссоры и сбежал

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Жителя Шебекино будут судить за убийство своей подруги. Мужчина задушил её во время ссоры.
Инцидент произошёл 2 декабря прошлого года. Обвиняемый и потерпевшая договорились выпить и пришли к женщине домой. Во время застолья они поругались, и жительница региона ударила своего знакомого кулаком в лицо. Злоумышленник в ответ схватил её двумя руками за шею и начал душить. Белгородка скончалась на месте происшествия.
Мужчина с места преступления скрылся. Тело женщины нашла её мать. Она же и обратилась в полицию.
Обвиняемого задержали. Материалы против него направили на рассмотрение в суд.