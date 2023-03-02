Пьяный белгородец задушил подругу после ссоры и сбежал

Инцидент произошёл 2 декабря прошлого года. Обвиняемый и потерпевшая договорились выпить и пришли к женщине домой. Во время застолья они поругались, и жительница региона ударила своего знакомого кулаком в лицо. Злоумышленник в ответ схватил её двумя руками за шею и начал душить. Белгородка скончалась на месте происшествия.