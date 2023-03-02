Православный приход и мэрия Белгорода судятся из-за храма на меловой горе

В ходе заседания по делу была назначена судебная экспертиза. Эксперту предстоит выяснить, соответствует ли здание храма и трапезной требованиям технических регламентов, строительных, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и иных норм и правил. Также специалисту предстоит определить границы земельного участка, узнать, нарушены ли права и законные интересы третьих лиц, а также возможно ли сохранение и использование объектов в существующем виде.