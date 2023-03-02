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Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Православный приход и мэрия Белгорода судятся из-за храма на меловой горе

2 марта 2023, 14:18
Фото: Яндекс.Карты
Православный приход храма Святой троицы Белгорода пытается признать право собственности здания храма и трапезной на улице Студенческой, 2Б.

В конце прошлого года православный приход храма Святой Троицы Белгорода Белгородской и Старооскольской епархии обратился в Арбитражный суд области с иском к администрации Белгорода. Религиозная организация пытается признать права собственности на объекты недвижимого имущества: здание храма и трапезной на улице Студенческой, 2Б в Белгороде.

В феврале текущего года стало известно, что от министерства имущественных и земельных отношений по Белгородской области через сервис «Мой Арбитр» поступила позиция по делу, согласно которой спорные объекты и земельный участок, на котором расположен храм, не учитываются в реестре государственной собственности области.

В ходе заседания по делу была назначена судебная экспертиза. Эксперту предстоит выяснить, соответствует ли здание храма и трапезной требованиям технических регламентов, строительных, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и иных норм и правил. Также специалисту предстоит определить границы земельного участка, узнать, нарушены ли права и законные интересы третьих лиц, а также возможно ли сохранение и использование объектов в существующем виде.

Производство по делу было приостановлено до представления заключения эксперта. Экспертиза должна быть проведена до 31 марта 2023 года.

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#Алина Харина#Суды#Церковь#Собственность#Мэрия#Общество#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород
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