Православный приход и мэрия Белгорода судятся из-за храма на меловой горе

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
В конце прошлого года православный приход храма Святой Троицы Белгорода Белгородской и Старооскольской епархии обратился в Арбитражный суд области с иском к администрации Белгорода. Религиозная организация пытается признать права собственности на объекты недвижимого имущества: здание храма и трапезной на улице Студенческой, 2Б в Белгороде.
В феврале текущего года стало известно, что от министерства имущественных и земельных отношений по Белгородской области через сервис «Мой Арбитр» поступила позиция по делу, согласно которой спорные объекты и земельный участок, на котором расположен храм, не учитываются в реестре государственной собственности области.
В ходе заседания по делу была назначена судебная экспертиза. Эксперту предстоит выяснить, соответствует ли здание храма и трапезной требованиям технических регламентов, строительных, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и иных норм и правил. Также специалисту предстоит определить границы земельного участка, узнать, нарушены ли права и законные интересы третьих лиц, а также возможно ли сохранение и использование объектов в существующем виде.
Производство по делу было приостановлено до представления заключения эксперта. Экспертиза должна быть проведена до 31 марта 2023 года.