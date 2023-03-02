Пострадавшего при атаке ДРГ на брянское село ребёнка успешно прооперировали

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
Сегодня, 2 марта, украинская ДРГ вошла в село Любечане Климовского района. Из-за действий ДРГ погибли два человека. Кроме того, ранения получил мальчик Фёдор 2012 года рождения.
Вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил на своей странице в соцсетях, что раненого мальчика успешно прооперировали. Врачи извлекли пулю и теперь наблюдают за состоянием ребёнка.
Напомним, что о проникновении диверсионной группы на территорию Климовского района стало известно около полудня. В этот день ВСУ также обстреляли два брянских села: Сушаны и Ломаковка.