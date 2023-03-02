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Posted Сегодня, 16:10

Published Сегодня, 16:10

Modified Сегодня, 16:12

Updated Сегодня, 16:12

Пострадавшего при атаке ДРГ на брянское село ребёнка успешно прооперировали

2 марта 2023, 16:10
Фото: 1MI
Сейчас за состоянием ребёнка наблюдают врачи, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Сюжет
СВО

Сегодня, 2 марта, украинская ДРГ вошла в село Любечане Климовского района. Из-за действий ДРГ погибли два человека. Кроме того, ранения получил мальчик Фёдор 2012 года рождения. 

Вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил на своей странице в соцсетях, что раненого мальчика успешно прооперировали. Врачи извлекли пулю и теперь наблюдают за состоянием ребёнка. 

Напомним, что о проникновении диверсионной группы на территорию Климовского района стало известно около полудня. В этот день ВСУ также обстреляли два брянских села: Сушаны и Ломаковка.

Число жертв атаки на брянское село выросло до двух человек
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#Александра Склярова#Пострадавший#ДРГ#Происшествия#СВО#Брянская область#Александр Богомаз
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