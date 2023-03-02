Под обстрел ВСУ попало село Устинка

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Сегодня, 2 марта, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях о попавшем под обстрел ВСУ селе Устинка. По предварительным данным, пострадавших нет.
Есть повреждения линии электропередачи и одного частного домовладения. Аварийные службы работают на месте, чтобы оперативно устранить последствия.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что сообщения от РСЧС об обстреле жители села стали получать днём. Их просили спрятаться в укрытия.