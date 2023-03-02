Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Под обстрел ВСУ попало село Устинка

2 марта 2023, 15:06
Фото: 1MI
Пострадавших нет, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

Сегодня, 2 марта, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях о попавшем под обстрел ВСУ селе Устинка. По предварительным данным, пострадавших нет.

Есть повреждения линии электропередачи и одного частного домовладения. Аварийные службы работают на месте, чтобы оперативно устранить последствия.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что сообщения от РСЧС об обстреле жители села стали получать днём. Их просили спрятаться в укрытия.

Под обстрел попал населённый пункт под Белгородом
Узнать подробнее
Читайте также:
Фото последствий нового обстрела Белгородской области появились в СетиВласти Брянской области опровергли обстрел школьного автобуса украинской ДРГБелгородские предприятия могут внести в единый реестр пострадавших от обстреловПод обстрел ВСУ попал новый населённый пункт в Белгородской области
#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#Разрушения#Происшествия#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Министр здравоохранения опроверг информацию о заражении белгородской воды холерой
Сегодня, 12:36
Ненадлежащее исполнение обязательств: почему «Тисайд» неоднократно получал штрафы
Сегодня, 06:37
Трёхлетняя девочка в Белгороде выпала из окна и разбилась
Сегодня, 12:56
Грозит ли Белгородской области землетрясение?
Сегодня, 06:45
Выгнанного с оперсовещания чиновника утвердили в должности главы белгородского УКСа
Сегодня, 12:43
В белгородском вузе ответили на заявление СК по делу о хищении 200 млн рублей
Сегодня, 13:35