Под обстрел попал населённый пункт под Белгородом

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Село Устинка в Белгородском районе снова попало под обстрел со стороны Украины. Людей просят незамедлительно спуститься в подвалы. Официальных данных о происшествии пока нет.
2 марта ВСУ также атаковали село Новостроевка-Вторая в Грайворонском горокруге. Данных о пострадавших и разрушениях нет. Ранее этот населённый пункт попадал под огонь 30 января и 1 февраля.
Помимо этого, появилась информация об обстреле Волоконовского района. Огонь открыли по одному из населённых пунктов. Обошлось без пострадавших.
28 февраля со стороны Украины обстреливали Шебекинский горокруг, в том числе и Новую Таволжанку. Село регулярно страдает от обстрелов.