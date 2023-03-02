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Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Под обстрел попал населённый пункт под Белгородом

2 марта 2023, 12:19
Фото: Bel.ru
В очередной раз под огнём оказалось село Устинка в Белгородском районе. Местные жители получили рассылку от РСЧС.
Сюжет
Обстрел

Село Устинка в Белгородском районе снова попало под обстрел со стороны Украины. Людей просят незамедлительно спуститься в подвалы. Официальных данных о происшествии пока нет.

Фото: РСЧС

2 марта ВСУ также атаковали село Новостроевка-Вторая в Грайворонском горокруге. Данных о пострадавших и разрушениях нет. Ранее этот населённый пункт попадал под огонь 30 января и 1 февраля.

Помимо этого, появилась информация об обстреле Волоконовского района. Огонь открыли по одному из населённых пунктов. Обошлось без пострадавших. 

28 февраля со стороны Украины обстреливали Шебекинский горокруг, в том числе и Новую Таволжанку. Село регулярно страдает от обстрелов.

Фото последствий нового обстрела Белгородской области появились в Сети
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#Наталья Корявых#Обстрел ВСУ#Приграничье#Белгородская область#Белгородский район#Обстрел#Спецоперация#Происшествия#СВО#Устинка
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