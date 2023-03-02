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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Под Белгородом нашли взрывоопасный предмет

2 марта 2023, 13:09
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
В Строителе обнаружили боеприпас времён Великой Отечественной войны. Сапёры вывезли его и ликвидировали на специальном полигоне, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Артиллерийский снаряд 50 мм обнаружили в Строителе между улицами Московской и Аллейной. Местный житель сразу же позвонил в полицию.

На место обнаружения боеприпаса приехали взрывотехники поисково-спасательной службы. Они вывезли взрывоопасный предмет на специальный полигон и ликвидировали его.

Однако не все белгородцы сообщают о таких находках в полицию. В Прохоровском районе, например, мужчина выкопал артснаряд и спрятал его в сарае.

Белгородец три года прятал в сарае найденный им артснаряд
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#Ольга Аксёнова#Снаряд#Боеприпас#Взрывотехники#Общество#Белгородская область#Строитель
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