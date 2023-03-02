Под Белгородом нашли взрывоопасный предмет

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Артиллерийский снаряд 50 мм обнаружили в Строителе между улицами Московской и Аллейной. Местный житель сразу же позвонил в полицию.
На место обнаружения боеприпаса приехали взрывотехники поисково-спасательной службы. Они вывезли взрывоопасный предмет на специальный полигон и ликвидировали его.
Однако не все белгородцы сообщают о таких находках в полицию. В Прохоровском районе, например, мужчина выкопал артснаряд и спрятал его в сарае.