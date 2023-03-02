Песков опроверг проведение экстренного совещания Совбеза РФ

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Днём 2 марта в Сети появилась информация о проведении экстренного совещания Совета безопасности России. Однако Дмитрий Песков опроверг её. Плановое совещание с постоянными членами Совета пройдёт 3 марта.
В связи с ситуацией в Брянской области президент отменил сегодняшнюю поездку в Ставропольский край на открытие Года педагога и наставника. Но проведёт мероприятие онлайн, сообщает издание.
Что касается происшествия под Брянском, пресс-секретарь президента заявил, что речь идёт об атаке террористов и сейчас принимаются меры по их уничтожению.
«Владимир Путин в Кремле получает доклады о ситуации Брянской области», — цитирует Пескова РБК.
На вопрос, может ли произошедшее изменить статус СВО, Песков ответил: «Не знаю. Не могу сказать».