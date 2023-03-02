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Песков опроверг проведение экстренного совещания Совбеза РФ

2 марта 2023, 11:26
Фото: 1MI
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о плановом совещании с постоянными членами Совета. Также стало известно об отмене поездки Путина в Ставропольский край из-за событий в Брянской области, пишут «Новые известия».

Днём 2 марта в Сети появилась информация о проведении экстренного совещания Совета безопасности России. Однако Дмитрий Песков опроверг её. Плановое совещание с постоянными членами Совета пройдёт 3 марта.

В связи с ситуацией в Брянской области президент отменил сегодняшнюю поездку в Ставропольский край на открытие Года педагога и наставника. Но проведёт мероприятие онлайн, сообщает издание.

Что касается происшествия под Брянском, пресс-секретарь президента заявил, что речь идёт об атаке террористов и сейчас принимаются меры по их уничтожению.

«Владимир Путин в Кремле получает доклады о ситуации Брянской области», — цитирует Пескова РБК.

На вопрос, может ли произошедшее изменить статус СВО, Песков ответил: «Не знаю. Не могу сказать».

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#Ольга Аксёнова#Совет безопасности#Совбез#Экстренное совещание#Оповещение#ДРГ#Диверсанты#Политика#Дмитрий Песков#Владимир Путин
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