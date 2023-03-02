Недовольная бездействием минздрава белгородка добилась через суд лекарств для ребёнка

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Прокуратура выяснила, что региональный минздрав и районная больница не обеспечили лекарствами несовершеннолетнего сына жительницы Валуек. Кроме того, семье не выдали документов на бесплатный проезд к месту лечения ребёнка и обратно.
Из-за бездействия чиновников и медиков женщине за свой счёт пришлось покупать дорогие лекарства и оплачивать проезд к месту лечения мальчика — в Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова в Москве.
В суд поступил иск о взыскании с министерства здравоохранения Белгородской области и Валуйской ЦРБ расходов на приобретение лекарственных препаратов и проезда в размере более 30 тыс. рублей. Стороны в итоге заключили мировое соглашение.
Помимо этого, минздрав и больница теперь обязаны единовременно обеспечивать мальчика назначенными для его лечения препаратами.