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Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

Недовольная бездействием минздрава белгородка добилась через суд лекарств для ребёнка

2 марта 2023, 07:44
Фото: 1MI

В Белгородской области ребёнку не выдавали положенные ему лекарства

Жительница Валуек добилась бесплатных лекарств и возмещения затрат на их покупку для своего ребёнка. В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что семье пришлось покупать положенные им препараты из-за бездействия чиновников.

Прокуратура выяснила, что региональный минздрав и районная больница не обеспечили лекарствами несовершеннолетнего сына жительницы Валуек. Кроме того, семье не выдали документов на бесплатный проезд к месту лечения ребёнка и обратно.

Из-за бездействия чиновников и медиков женщине за свой счёт пришлось покупать дорогие лекарства и оплачивать проезд к месту лечения мальчика — в Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова в Москве.

В суд поступил иск о взыскании с министерства здравоохранения Белгородской области и Валуйской ЦРБ расходов на приобретение лекарственных препаратов и проезда в размере более 30 тыс. рублей. Стороны в итоге заключили мировое соглашение.

Помимо этого, минздрав и больница теперь обязаны единовременно обеспечивать мальчика назначенными для его лечения препаратами.

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#Ольга Аксёнова#Лекарства#Проезд#Ребёнок#Минздрав#Медицина#Белгородская область#Валуйский горокруг
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