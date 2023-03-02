Министр здравоохранения опроверг информацию о заражении белгородской воды холерой

В ходе брифинга региональный министр здравоохранения Андрей Иконников рассказал об очередной фейковой информации в Сети. Так, распространялись данные о том, что якобы главный врач больницы скорой помощи (БСМП) предупредила всех о возможной биологической диверсии (заражении воды холерой) в связи с ситуацией на Украине.