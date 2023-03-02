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Posted Сегодня, 12:36

Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Министр здравоохранения опроверг информацию о заражении белгородской воды холерой

2 марта 2023, 12:36
Фото: 1MI
По данным чиновника, после появления информации её отработали вместе с Роспотребнадзором. Данные не соответствуют действительности.
Сюжет
Фейк

В ходе брифинга региональный министр здравоохранения Андрей Иконников рассказал об очередной фейковой информации в Сети. Так, распространялись данные о том, что якобы главный врач больницы скорой помощи (БСМП) предупредила всех о возможной биологической диверсии (заражении воды холерой) в связи с ситуацией на Украине.

Иконников отметил, что, во-первых, в Белгородской области как таковой БСМП ещё нет. Во-вторых, если речь шла о горбольнице №2, там главный врач мужчина, а не женщина.

Информацию сразу отработали с Роспотребнадзором. Это фейк для нагнетания обстановки. Мы следим с Роспотребнадзором за ситуацией. Пока угрозы никакой нет. Не стоит переживать.
Андрей Иконников

Напомним, информацию о вспышке холеры в Белгородской области распространялась в октябре 2022 года. Однако и тогда глава региона Вячеслав Гладков назвал её фейком.

 

Вячеслав Гладков назвал фейком информацию о вспышке холеры в области
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#Фейк#Кристина Семенчук#Холера#Заражение воды#БСМП#Город#Белгородская область#Андрей иконников
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