Министр здравоохранения опроверг информацию о заражении белгородской воды холерой

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
В ходе брифинга региональный министр здравоохранения Андрей Иконников рассказал об очередной фейковой информации в Сети. Так, распространялись данные о том, что якобы главный врач больницы скорой помощи (БСМП) предупредила всех о возможной биологической диверсии (заражении воды холерой) в связи с ситуацией на Украине.
Иконников отметил, что, во-первых, в Белгородской области как таковой БСМП ещё нет. Во-вторых, если речь шла о горбольнице №2, там главный врач мужчина, а не женщина.
Информацию сразу отработали с Роспотребнадзором. Это фейк для нагнетания обстановки. Мы следим с Роспотребнадзором за ситуацией. Пока угрозы никакой нет. Не стоит переживать.
Андрей Иконников
Напомним, информацию о вспышке холеры в Белгородской области распространялась в октябре 2022 года. Однако и тогда глава региона Вячеслав Гладков назвал её фейком.