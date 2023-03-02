Легков, Устюгов и Ступак присоединятся к Югорскому лыжному марафону

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
По данным Муксун, предварительно уже зарегистрировалось около 2 тыс. человек, а регистрация продлится до 6 апреля. Виталий Мосунов, управляющий Западно-Сибирским филиалом банка "Открытие", отметил, что Югорский лыжный марафон стал традиционным местом сбора лыжников и биатлонистов, олимпийских чемпионов, что способствует развитию спорта и мотивирует молодых спортсменов. Медиахолдинг 1MI является информационным партнером марафона.
В первый день марафона пройдет гонка на 50 км классическим стилем, а в основной день соревнований - 8 апреля - состоятся забеги на 5 и 25 км, а также марафон на 50 км свободным стилем.