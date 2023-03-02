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Легков, Устюгов и Ступак присоединятся к Югорскому лыжному марафону

2 марта 2023, 13:38
Фото: Открытие
Олимпийские чемпионы в лыжных гонках Юлия Ступак, Сергей Устюгов, Александр Легков и Евгений Дементьев уже подтвердили свое участие в Х Югорском лыжном марафоне, партнером которого выступает банк "Открытие" (входит в Группу ВТБ).

По данным Муксун, предварительно уже зарегистрировалось около 2 тыс. человек, а регистрация продлится до 6 апреля. Виталий Мосунов, управляющий Западно-Сибирским филиалом банка "Открытие", отметил, что Югорский лыжный марафон стал традиционным местом сбора лыжников и биатлонистов, олимпийских чемпионов, что способствует развитию спорта и мотивирует молодых спортсменов. Медиахолдинг 1MI является информационным партнером марафона.

В первый день марафона пройдет гонка на 50 км классическим стилем, а в основной день соревнований - 8 апреля - состоятся забеги на 5 и 25 км, а также марафон на 50 км свободным стилем.

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