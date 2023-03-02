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Posted Сегодня, 18:40

Published Сегодня, 18:40

Modified Сегодня, 18:40

Updated Сегодня, 18:40

Клопп считает, что "Ливерпуль" заслуженно обыграл "Вулверхэмптон"

Сегодня, 18:40
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился эмоциями после победы своей команды над "Вулверхэмптоном" в перенесенном матче 7-го тура АПЛ.

Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на британские СМИ.

Немецкий специалист отметил, что его коллектив смог правильно сыграть только во втором тайме, за счет чего и сломила сопротивление соперника. По его мнению, мерсисайдцам удалось набрать три очка за счет высокой линии обороны и высокого процента выигранных ключевых единоборств.

Сама же игра завершилась со счетом 2:0 в пользу "красных". Победа позволила им подняться на шестую строчку в турнирной таблице и остаться в борьбе за место в лигочемпионской четверке.

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