Клопп считает, что "Ливерпуль" заслуженно обыграл "Вулверхэмптон"

Немецкий специалист отметил, что его коллектив смог правильно сыграть только во втором тайме, за счет чего и сломила сопротивление соперника. По его мнению, мерсисайдцам удалось набрать три очка за счет высокой линии обороны и высокого процента выигранных ключевых единоборств.