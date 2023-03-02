Клопп считает, что "Ливерпуль" заслуженно обыграл "Вулверхэмптон"

Posted Сегодня, 18:40
Published Сегодня, 18:40
Modified Сегодня, 18:40
Updated Сегодня, 18:40
Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на британские СМИ.
Немецкий специалист отметил, что его коллектив смог правильно сыграть только во втором тайме, за счет чего и сломила сопротивление соперника. По его мнению, мерсисайдцам удалось набрать три очка за счет высокой линии обороны и высокого процента выигранных ключевых единоборств.
Сама же игра завершилась со счетом 2:0 в пользу "красных". Победа позволила им подняться на шестую строчку в турнирной таблице и остаться в борьбе за место в лигочемпионской четверке.