Грозит ли Белгородской области землетрясение?

Первое землетрясение в Турции произошло 6 февраля. Оно было самым крупным в Турции и Сирии за последние 84 года. По последним данным, число жертв превысило 45 тыс. человек. Среди погибших есть и граждане России: так, под завалами обнаружили тела россиянки и её ребёнка. Местные власти уже называют случившееся беспрецедентной «катастрофой века».