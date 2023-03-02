Грозит ли Белгородской области землетрясение?

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
Как рассказал доктор технических наук и профессор кафедры прикладной геологии и горного дела НИУ «БелГУ» Владимир Тюпин, Евразийская плита, на которой расположен Белгород, является наименее сейсмоопасной.
В этом плане у нас землетрясения если и будут, то магнитудой 3-4 балла, и их гипоцентры будут находиться не у нас, здесь, а где-то на Карпатах, или вблизи Кавказских гор. В этом плане нам беспокоиться особо не о чем.
Владимир Тюпин
По словам Владимира Тюпина, в Белгороде в последнее время дома строятся с соблюдением норм безопасности: выдержать новые здания могут магнитуду в районе 7-8 баллов.
Так, в современных домах делаются вертикальные железобетонные стойки на всю высоту, и на каждом этаже между ними прокладывается бетонный пол. Это даёт необходимую прочность.
По мнению учёного, дойти какие-то отголоски до Белгородской области в теории могут, но самой маленькой магнитуды.
Но я в этом плане сомневаюсь. Здесь дело в чём: Африка и Аравийский полуостров движутся со скоростью около двух сантиметров в год на север. В результате эти плиты сталкиваются с Евразийской плитой, из-за чего напряжённое состояние накапливается на контакте этих плит. И когда оно превышает предел прочности, то происходит подвижка, из-за которой формируются сейсмические волны.
Владимир Тюпин
Как уточнил Владимир Тюпин, максимальная амплитуда, которую может ощутить Белгородская область, будет составлять 3-4 балла.
По уточнению профессора, местность в регионе не гористая, так что оползней или наводнений нам тоже бояться не стоит.
Белгородский регион — устойчивый и безопасный.
Владимир Тюпин
Первое землетрясение в Турции произошло 6 февраля. Оно было самым крупным в Турции и Сирии за последние 84 года. По последним данным, число жертв превысило 45 тыс. человек. Среди погибших есть и граждане России: так, под завалами обнаружили тела россиянки и её ребёнка. Местные власти уже называют случившееся беспрецедентной «катастрофой века».
Кроме того, переехавшая в Турцию белгородка Мария рассказала «Бел.Ру», как в её городе ощущались последствия толчков: по словам женщины, её городу «просто повезло».