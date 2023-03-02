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Posted Сегодня, 06:45

Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

Грозит ли Белгородской области землетрясение?

2 марта 2023, 06:45
Фото: 1MI

Профессор-геолог рассказал о вероятности землетрясения в Белгородской области

Прошедшее в феврале страшное землетрясение в Турции унесло жизни порядка 45 тыс. человек. Вот уже почти месяц толчки продолжают ощущать жители других стран по всему миру. «Бел.Ру» решило узнать, стоит ли ждать чего-то подобного белгородцам.

Ждать ли белгородцам землетрясений?

Как рассказал доктор технических наук и профессор кафедры прикладной геологии и горного дела НИУ «БелГУ» Владимир Тюпин, Евразийская плита, на которой расположен Белгород, является наименее сейсмоопасной.

В этом плане у нас землетрясения если и будут, то магнитудой 3-4 балла, и их гипоцентры будут находиться не у нас, здесь, а где-то на Карпатах, или вблизи Кавказских гор. В этом плане нам беспокоиться особо не о чем.
Владимир Тюпин

Выдержат ли дома в Белгороде землетрясения?

По словам Владимира Тюпина, в Белгороде в последнее время дома строятся с соблюдением норм безопасности: выдержать новые здания могут магнитуду в районе 7-8 баллов.

Так, в современных домах делаются вертикальные железобетонные стойки на всю высоту, и на каждом этаже между ними прокладывается бетонный пол. Это даёт необходимую прочность.

Дойдут ли до белгородцев волны после турецких землетрясений?

По мнению учёного, дойти какие-то отголоски до Белгородской области в теории могут, но самой маленькой магнитуды.

Но я в этом плане сомневаюсь. Здесь дело в чём: Африка и Аравийский полуостров движутся со скоростью около двух сантиметров в год на север. В результате эти плиты сталкиваются с Евразийской плитой, из-за чего напряжённое состояние накапливается на контакте этих плит. И когда оно превышает предел прочности, то происходит подвижка, из-за которой формируются сейсмические волны.
Владимир Тюпин

Как уточнил Владимир Тюпин, максимальная амплитуда, которую может ощутить Белгородская область, будет составлять 3-4 балла.

Стоит ли белгородцам опасаться других природных явлений?

По уточнению профессора, местность в регионе не гористая, так что оползней или наводнений нам тоже бояться не стоит.

Белгородский регион — устойчивый и безопасный.
Владимир Тюпин

Что известно о землетрясении в Турции?

Первое землетрясение в Турции произошло 6 февраля. Оно было самым крупным в Турции и Сирии за последние 84 года. По последним данным, число жертв превысило 45 тыс. человек. Среди погибших есть и граждане России: так, под завалами обнаружили тела россиянки и её ребёнка. Местные власти уже называют случившееся беспрецедентной «катастрофой века».

Кроме того, переехавшая в Турцию белгородка Мария рассказала «Бел.Ру», как в её городе ощущались последствия толчков: по словам женщины, её городу «просто повезло».

«Нам повезло». Живущая в Турции белгородка рассказала о последствиях землетрясения
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