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Posted Сегодня, 18:34

Published Сегодня, 18:34

Modified Сегодня, 18:36

Updated Сегодня, 18:36

Гладков рассказал, будут ли отряды теробороны патрулировать улицы региона

2 марта 2023, 18:34
Фото: 1MI
Глава региона не стал озвучивать в прямом эфире подробности принятых мер.
Сюжет
СВО

В вечернем прямом эфире губернатор выслушал предложение от одного из жителей области. Белгородец предложил губернатору отправить отряды теробороны патрулировать улицы деревень, сёл и городов Белгородской области. Особенно, подчеркнул мужчина, такая мера необходима после проникновения диверсионной группы в Брянскую область.

Глава региона заверил жителя, что необходимые меры в регионе проводятся и переживать не о чем.

Не переживайте, все работы проводятся. Согласен, что у нас великолепно формируется территориальная оборона. Сегодня собирал совещание, задачи все поставлены, но не буду озвучивать подробности, потому что нас слушают не только наши друзья.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что сегодня, 2 марта, диверсионная группа проникла на территорию Климовского района. Об этом стало известно около полудня. В этот же день ВСУ также обстреляли два брянских села: Сушаны и Ломаковка.

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#Александра Склярова#Тероборона#Патрулирование#Общество#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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