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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Фото последствий нового обстрела Белгородской области появились в Сети

2 марта 2023, 12:09
Фото: Telegram-канал «Радар Белгород»
Удары ВСУ пришлись по населённому пункту в Волоконовском районе. Фото опубликовали в Telegram-канале «Радар Белгород». По данным источника, пострадавших нет.
Сюжет
Обстрел

Стало известно об ещё одном обстреле в Белгородской области. Как пишет источник, около полудня 2 марта под обстрелом был Волоконовский район.

В результате происшествия в населённом пункте пострадавших нет. Тем не менее по фото видны повреждения. Так, в одном из домов разбиты окна.

Официальных комментариев по ситуации не было. 

Напомним, что под огнём сегодня также оказался посёлок Новостроевка-Вторая в Грайворонском горокруге. При обстреле посёлка Тёткино в соседней Курской области погиб один человек, ещё один пострадал.

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#Ольга Аксёнова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Волоконовский район
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