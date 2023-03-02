Фото последствий нового обстрела Белгородской области появились в Сети

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Стало известно об ещё одном обстреле в Белгородской области. Как пишет источник, около полудня 2 марта под обстрелом был Волоконовский район.
В результате происшествия в населённом пункте пострадавших нет. Тем не менее по фото видны повреждения. Так, в одном из домов разбиты окна.
Официальных комментариев по ситуации не было.
Напомним, что под огнём сегодня также оказался посёлок Новостроевка-Вторая в Грайворонском горокруге. При обстреле посёлка Тёткино в соседней Курской области погиб один человек, ещё один пострадал.