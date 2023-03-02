«Форсаж» отсудил у белгородского «Автодора» 19 млн рублей

В ходе судебного разбирательства «Форсаж» подал апелляционную жалобу. Ранее от ответчика поступило ходатайство о привлечении к участию в деле третьего лица — Управление ЖКХ и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского горокруга. «Форсаж» не согласился с этим решением и подал в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд жалобу, в которой попросил отменить определение суда первой инстанции в части привлечения к участию в деле третьего лица. Однако производство по апелляционной жалобе было прекращено.