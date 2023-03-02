«Форсаж» отсудил у белгородского «Автодора» 19 млн рублей

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Согласно документам, размещённым на сайте Арбитражного суда Белгородской области, в июле 2022 года ООО «Форсаж» обратилось в суд с иском к МУП «Автодор» о взыскании задолженности по договору от 25 марта 2022 года в размере 70 млн рублей, пени за просрочку за нарушение сроков оплаты поставленного товара в период с 16 апреля по 21 июня 2022 года в размере 1,4 млн рублей, продолжив начисление на сумму основного долга.
Отметим, что ООО «Форсаж» зарегистрировано в Москве. Основной вид деятельности компании — складирование и хранение.
В ходе судебного разбирательства «Форсаж» подал апелляционную жалобу. Ранее от ответчика поступило ходатайство о привлечении к участию в деле третьего лица — Управление ЖКХ и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского горокруга. «Форсаж» не согласился с этим решением и подал в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд жалобу, в которой попросил отменить определение суда первой инстанции в части привлечения к участию в деле третьего лица. Однако производство по апелляционной жалобе было прекращено.
Стоит также отметить, что 2 сентября через электронный сервис «Мой Арбитр» от истца поступило ходатайство об уточнении размера исковых требований, в котором попросил взыскать с ответчика 40 млн рублей задолженности по договору. Позже от истца поступило ещё одно ходатайство об уточнении исковых требований, в котором тот попросил взыскать с ответчика уже 19 млн рублей долга.
28 февраля 2023 года стало известно, что исковые требования ООО «Форсаж» суд удовлетворил. С МУП «Автодор» должны взыскать 19 млн рублей по договору, пени в размере 3,4 млн рублей, продолжив начисление пени на сумму задолженности, исходя из 1/300 действующей на день уплаты пени ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки. Также «Автодору» предстоит оплатить госпошлину в размере 135 тыс. рублей. Отметим, что решение может быть обжаловано в течение месяца.