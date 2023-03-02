Эвакуированные белгородцы смогут сами выбрать вид нового жилья вместо старого

Posted Сегодня, 19:31
Published Сегодня, 19:31
Modified Сегодня, 19:33
Updated Сегодня, 19:33
В настоящий момент в Белгородской области активно идёт переселение жителей из приграничных сёл в их новое жильё, которое находится дальше от границы. Глава региона неоднократно показывал в своих соцсетях, что передают белгородцам в собственность – зачастую это квартиры, что и возмутило одну из жительниц.
Женщина попросила в прямом эфире рассмотреть вариант вторичного жилья и объяснила, что «не все могут и хотят жить в многоквартирном доме».
Вячеслав Гладков объяснил, почему переселение жителей до этого времени шло только в квартиры.
Процесс обсуждения и выбора жилья только начался. Никто никого не загоняет в квартиры, решение принимают собственники. Конечно, быстрее всего переселиться в многоквартирные дома, но для тех, кто туда не хочет, будем предлагать и строить новое жильё. Со вторичкой много мошенничества, поэтому я за новый дом. Ни одна семья не останется без жилья, а в каком – решение ваше.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области