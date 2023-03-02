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Posted Сегодня, 19:31

Published Сегодня, 19:31

Modified Сегодня, 19:33

Updated Сегодня, 19:33

Эвакуированные белгородцы смогут сами выбрать вид нового жилья вместо старого

2 марта 2023, 19:31
Им предоставят выбор: переселиться в квартиру или в частный дом, отметил губернатор.

В настоящий момент в Белгородской области активно идёт переселение жителей из приграничных сёл в их новое жильё, которое находится дальше от границы. Глава региона неоднократно показывал в своих соцсетях, что передают белгородцам в собственность – зачастую это квартиры, что и возмутило одну из жительниц.

Женщина попросила в прямом эфире рассмотреть вариант вторичного жилья и объяснила, что «не все могут и хотят жить в многоквартирном доме».

Вячеслав Гладков объяснил, почему переселение жителей до этого времени шло только в квартиры.

Процесс обсуждения и выбора жилья только начался. Никто никого не загоняет в квартиры, решение принимают собственники. Конечно, быстрее всего переселиться в многоквартирные дома, но для тех, кто туда не хочет, будем предлагать и строить новое жильё. Со вторичкой много мошенничества, поэтому я за новый дом. Ни одна семья не останется без жилья, а в каком – решение ваше.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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