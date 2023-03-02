Эвакуированные белгородцы смогут сами выбрать вид нового жилья вместо старого

В настоящий момент в Белгородской области активно идёт переселение жителей из приграничных сёл в их новое жильё, которое находится дальше от границы. Глава региона неоднократно показывал в своих соцсетях, что передают белгородцам в собственность – зачастую это квартиры, что и возмутило одну из жительниц.