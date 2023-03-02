ДРГ проникла в Брянскую область и открыла огонь: есть погибший, пострадал ребёнок

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 09:01
В Брянской области после атаки диверсантов на автомобиль погиб человек, а также пострадал десятилетний ребёнок. Он находится в больнице. Проникла ДРГ на территорию Климовского района. Произошла трагедия в селе Любечане. Диверсантов разыскивают.
В этом же районе под атаку ВСУ попало село Сушаны. Беспилотник сбросил взрывное устройство. Известно, что загорелся жилой дом. Оперативные службы работают на месте происшествия.
Кроме того, под миномётный обстрел попало село Ломаковка Стародубского муниципального округа. По данным главы региона, пострадавших нет. Повреждения получили два домовладения. На место тоже отправились оперативные службы.