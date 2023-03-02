ДРГ проникла в Брянскую область и открыла огонь: есть погибший, пострадал ребёнок

В Брянской области после атаки диверсантов на автомобиль погиб человек, а также пострадал десятилетний ребёнок. Он находится в больнице. Проникла ДРГ на территорию Климовского района. Произошла трагедия в селе Любечане. Диверсантов разыскивают.