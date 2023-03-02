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Published Сегодня, 08:56

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ДРГ проникла в Брянскую область и открыла огонь: есть погибший, пострадал ребёнок

2 марта 2023, 08:56
Фото: 1MI

Один человек погиб при атаке диверсантов в Брянской области

2 марта ВСУ несколько раз атаковали Брянскую область. На территорию региона проникла ДРГ и обстреляла автомобиль. Погиб человек. Ранения получил ребёнок. Об этом сообщают «Брянские новости» со ссылкой на губернатора Александра Богомаза.
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Обстрел

В Брянской области после атаки диверсантов на автомобиль погиб человек, а также пострадал десятилетний ребёнок. Он находится в больнице. Проникла ДРГ на территорию Климовского района. Произошла трагедия в селе Любечане. Диверсантов разыскивают.

В этом же районе под атаку ВСУ попало село Сушаны. Беспилотник сбросил взрывное устройство. Известно, что загорелся жилой дом. Оперативные службы работают на месте происшествия.

Кроме того, под миномётный обстрел попало село Ломаковка Стародубского муниципального округа. По данным главы региона, пострадавших нет. Повреждения получили два домовладения. На место тоже отправились оперативные службы.

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#Наталья Корявых#Брянская область#Александр Богомаз#Обстрел#Спецоперация#Происшествия#Обстрел ВСУ#Разрушения#Пострадавшие#Диверсанты#ДРГ#Погибший#Ребёнок
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