Достаток должен стать нормой: Новые люди в Белгороде покажут, как этого достичь

С целью повышения уровня жизни в регионе партия «Новые люди» инициировала поддержку промышленной отрасли, а также малого и среднего бизнеса. Например, доступным кредитованием, сокращением налогов и госзаказом. В Белгородской области появятся в итоге новые рабочие места, бюджет начнет пополняться, а средства будут оставаться в субъекте и эффективно работать на его развитие. Молодежь сможет в таких условиях успешно работать на родине, а не мечтать о переезде в столицу, подчеркнул Нечаев.