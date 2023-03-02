Достаток должен стать нормой: Новые люди в Белгороде покажут, как этого достичь

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:36
Руководитель партии «Новые люди» Алексей Нечаев объявил о том, что политическая сила идет на муниципальные выборы Белгородской области и намерена получить максимум мандатов. В программе — поддержка и развитие людей дела. Нечаев проинформировал об этом на партийной конференции, состоявшейся 1 марта.
«Чтобы победить сегодня, России нужно стать страной промышленников и предпринимателей — в самом широком смысле этого слова, — подчеркнул лидер „Новых людей“. — Нужен умный протекционизм, чтобы отвоевать свои рынки и выйти на новые. Мы идём на выборы с программой поддержки предпринимателей и всех, кто готов начать своё дело».
Нечаев рассказал об основных направлениях региональной политики. По его словам, одним из ключевых принципов будет протекционизм в отношении местных предприятий с поправкой на современные технологические решения.
«Наши сторонники и кандидаты — герои внутренней России: предприниматели, ученые и инженеры, учителя и строители. Они востребованы там, где родились, они делают лучше свой город, регион и страну, — отметил Нечаев. — Именно они делают Россию великой. И наша цель — создать для них новые возможности», — говорит политик.
С целью повышения уровня жизни в регионе партия «Новые люди» инициировала поддержку промышленной отрасли, а также малого и среднего бизнеса. Например, доступным кредитованием, сокращением налогов и госзаказом. В Белгородской области появятся в итоге новые рабочие места, бюджет начнет пополняться, а средства будут оставаться в субъекте и эффективно работать на его развитие. Молодежь сможет в таких условиях успешно работать на родине, а не мечтать о переезде в столицу, подчеркнул Нечаев.
Новые люди активно выступают также за создание условий самореализации молодежи. В 62-х регионах России реализуют в настоящее время образовательную программу по молодежному предпринимательству, получившую название «Я в деле». По результатам двух сезонов проекта свои идеи успешно реализовали полторы тысячи выпускников вузов, резюмировал лидер партии.