Число жертв атаки на брянское село выросло до двух человек

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Из-за действий украинских диверсантов в брянском селе Любечане погибло два человека. Ранее сообщалось об одном погибшем. Глава региона Александр Богомаз сообщил подробности.
«Количество погибших мирных жителей увеличилось до двух человек. Погиб мужчина 1966 года рождения. Оперативные службы проводят необходимые мероприятия», — написал губернатор.
Также сообщалось, что из-за действий ДРГ ранения получил мальчик 2012 года рождения. Ребёнка доставили в областную больницу. Его жизни ничего не угрожает. В ФСБ сообщили, что проводятся мероприятия по ликвидации диверсантов.
О том, что диверсионная группа проникла на территорию Климовского района стало известно около полудня. При этом в то же время ВСУ атаковали село Сушаны в этом же районе, а также село Ломаковка Стародубского муниципального округа.