Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:13

Published Сегодня, 15:13

Modified Сегодня, 15:15

Updated Сегодня, 15:15

Число жертв атаки на брянское село выросло до двух человек

2 марта 2023, 15:13
Фото: 1MI
2 марта украинская ДРГ вошла в село Любечане Климовского района. Стало известно о гибели второго мирного жителя, пишет РИА «Новости» со ссылкой на губернатора Александра Богомаза.
Сюжет
СВО

Из-за действий украинских диверсантов в брянском селе Любечане погибло два человека. Ранее сообщалось об одном погибшем. Глава региона Александр Богомаз сообщил подробности.

«Количество погибших мирных жителей увеличилось до двух человек. Погиб мужчина 1966 года рождения. Оперативные службы проводят необходимые мероприятия», — написал губернатор.

Также сообщалось, что из-за действий ДРГ ранения получил мальчик 2012 года рождения. Ребёнка доставили в областную больницу. Его жизни ничего не угрожает. В ФСБ сообщили, что проводятся мероприятия по ликвидации диверсантов.

О том, что диверсионная группа проникла на территорию Климовского района стало известно около полудня. При этом в то же время ВСУ атаковали село Сушаны в этом же районе, а также село Ломаковка Стародубского муниципального округа.

Брянский губернатор рассказал о погибшем и пострадавшем в результате атаки ДРГ
Узнать подробнее
Читайте также:
Власти Брянской области опровергли обстрел школьного автобуса украинской ДРГСМИ: украинская ДРГ взяла несколько человек в заложники под БрянскомДРГ проникла в Брянскую область и открыла огонь: есть погибший, пострадал ребёнок
#Наталья Корявых#Приграничье#ДРГ#Диверсанты#Происшествия#СВО#Брянская область#Александр Богомаз
Подпишитесь
Министр здравоохранения опроверг информацию о заражении белгородской воды холерой
Сегодня, 12:36
Ненадлежащее исполнение обязательств: почему «Тисайд» неоднократно получал штрафы
Сегодня, 06:37
Трёхлетняя девочка в Белгороде выпала из окна и разбилась
Сегодня, 12:56
Грозит ли Белгородской области землетрясение?
Сегодня, 06:45
Выгнанного с оперсовещания чиновника утвердили в должности главы белгородского УКСа
Сегодня, 12:43
В белгородском вузе ответили на заявление СК по делу о хищении 200 млн рублей
Сегодня, 13:35