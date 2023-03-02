Чей Херсон и есть ли «Фонарь»: как прошло второе заседание по делу Маслова — Бабина

Кроме того, Маслов сообщил, что в своих измышлениях «ответчик номер два Радченко» указывал на журналистку Викторию Литвин, утверждая, что этот человек сбежал из России и является наймитом. При этом девушка присутствовала как на первом заседании, так и на втором.