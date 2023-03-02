Чей Херсон и есть ли «Фонарь»: как прошло второе заседание по делу Маслова — Бабина

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Вчера, 1 марта, прошло второе и последнее заседание по делу Маслова — Бабина. Изучив доводы обеих сторон, судья решил главреду «Фонаря» в удовлетворении иска отказать. Напомним, что истцом выступил Андрей Маслов, ответчиком — Владимир Бабин, а соответчиком — Вадим Радченко. Кратко об итогах суда можно узнать в публикации.
Здесь же «Бел.Ру» предлагает ознакомиться с темами, которые обсуждались во время заседания. А обсуждалось многое: поднимался вопрос принадлежности Херсона, выясняли, кто из друзей и родственников обеих сторон проживает в странах НАТО, а также приводились доводы, почему Telegram-канала «Фонаря» не существует.
Отметим также, что пришло на суд порядка 30 человек — это даже больше, чем было на первом заседании, подробнее о котором можно прочесть здесь. Так, «отметились» председатель союза журналистов Белгородской области Юрий Гусаков, журналисты «БелПрессы», «Открытого Белгорода», Go31, разумеется, «Фонаря», администраторы местных Telegram-каналов, учащиеся журфака, организатор военно-патриотического клуба «Отечество» Михаил Вайнгольц, депутат-коммунист Екатерина Долгова и другие неравнодушные граждане.
Первым выступил ответчик Владимир Бабин. Начал он с того, что попросил «на основании ст. 75 УПК РФ» признать заказанную ранее Масловым экспертизу недостоверной, «недопустимым доказательством».
Я буду краток: статья 75 УПК нарушена. Лингвист, именующий себя экспертом, проводивший исследование, не был назначен судом. Лингвист, проводивший исследование, выходит за пределы своей компетенции, затрагивая правовые вопросы, связанные с оценкой деяний. Он называет оскорбительными для истца следующие высказывания, в кавычках: «нацистские шестёрки», «сволочи, известные у нас в Белгороде», и говорит, что эти высказывания, относящиеся к совершенно другим лицам, умаляют достоинство истца.
Владимир Бабин
Также Бабин заявил, что указанного в уточнённом исковом заявлении ООО «Экспертиза и оценка» не существует. Кроме того, не существует Telegram-канала «FonarTV».
Во-первых! Telegram-канала «Fonar TV» в социальной сети не существует. Есть Telegram-канал «Белгород | Фонарь», но он никакого отношения к указанному истцом ООО «Масмедиа» не имеет. В социальных сетях все владельцы ресурсов - только физические лица.
Владимир Бабин
Таким образом, по мнению ответчика, любое упоминание Telegram-канала «Белгород | Фонарь» не может задевать деловую репутацию Telegram-канала «FonarTV», потому что его не существует.
Сторона истца посчитала, что ходатайство Бабина не подлежит удовлетворению, так как ответчик ссылается в нём на УПК в гражданском процессе. Высказался Маслов и о якобы «несуществующем» эксперте.
Даны все характерные для юридического лица данные, которые позволяют удостовериться, что это реально существующее юридическое лицо.
Андрей Маслов
Суд ходатайство Бабина отклонил. По словам судьи, закон не предусматривает исключения из материалов дела такого рода экспертиз и доказательств сторон. Максимум, чем можно обосновать их исключение — заведомая подложность. Но это к текущему делу не имеет никакого отношения.
Как отметил защитник Маслова, Конституция гарантирует каждому достоинство личности и право на его защиту. Сторона истца также напомнила, что своими высказываниями о якобы принадлежности издания к «списку нацистских информационных ресурсов и „информационных помоек“ в белгородских соцсестях» ответчик и соответчик порочат честь журналиста и издания — «используется речевая стратегия о дискредитации лиц, о которых идёт речь».
В то же время ответчики, по мнению стороны истца, прикрываются понятием об «оценочном суждении», пытаясь уйти от ответственности за свои высказывания в Сети. Напомним, что ранее Бабин утверждал следующее: якобы он не называл «вражеским ресурсом» конкретно издание Маслова, которое шло вместе с «нацистскими каналами» в списке вперемешку. Вместо этого «Фонарь», по словам Бабина, просто «инфопомойка».
Хочу обратить внимание всех присутствующих, что написание любого текста преследует определённую цель. Если человек составляет список каких-либо Telegram-каналов, соответственно, он ставит перед собой цель, чтобы аудитория узнала об этих ресурсах и вынесла своё суждение. В данном случае ответчик номер один и ответчик номер два ставят перед собой цель показать всем, что авторы Telegram-каналов сделали что-то противозаконное.
Андрей Маслов
Таким образом, по словам главного редактора «Фонаря», разворачивается стратегия по дискредитации его как человека и гражданина. Также Маслов отметил, что в опубликованном Бабиным списке трудно различить, где «информационная помойка», а где — «нацистский информационный ресурс, который ведётся в интересах Украины».
Я, как читатель, что - должен обращаться к Бабину с вопросом, кто этот канал ведёт — наймит или нет? Никаких различительных фактов между одними каналами и другими нет. Соответственно, у меня, как у читателя, формируется представление о том, что Маслов совершил что-то предосудительное.
Андрей Маслов
Кроме того, Маслов сообщил, что в своих измышлениях «ответчик номер два Радченко» указывал на журналистку Викторию Литвин, утверждая, что этот человек сбежал из России и является наймитом. При этом девушка присутствовала как на первом заседании, так и на втором.
Человек подыгрывает и подводит всевозможные факты под свою позицию, чтобы она стала более убедительной.
Андрей Маслов
Также главред «Фонаря» так и не смог понять, кто является «наймитом» и «неовласовцем».
При этом у самого ответчика сын отдыхает в стране блока НАТО, и это его самого не задевает. А факт того, что Виктория Литвин находится в другой стране, почему-то позволяет господину Радченко включать её в какие-то списки, объявлять её предателем. Но на вопрос про своего сына господин Радченко молчит…
Андрей Маслов
После этих слов суд прервал истца и попросил не уходить от темы, ведь «Виктория Литвин и сын могут сами за себя постоять».
Как ответил Бабин, его читатели могут «отличить лево и право». Также ответчик напомнил, что все сноски на Telegram-канал «FonarTV» не должны рассматриваться, так как такого канала нет. И попросил суд отказать в исковых требованиях в полном объёме.
Затем выступил соответчик Вадим Радченко. По его словам, его текст является перечислением тех, кто принял «активное участие в сетевой травле Бабина» за его «прогосударственную общественно-политическую позицию». В нём он упомянул:
По словам Радченко, причина, по которой Андрей Маслов соотнёс себя с «неовласовской мразью», ему непонятна. Тем не менее, «мразью» он считает часть перечисленных выше личностей.
Да, ваша честь, я искренне считаю, что люди, на личных страницах которых распространены инструкции, как российскими солдатам сдаваться в плен, с контактными телефонами СБУ, имеющие прямое общение с захватившими в плен наших солдат солдатами ВСУ; люди, призывающие белгородцев к несанкционированным массовым акциям; люди, заявляющие, что «русской идентичности нет», что «русский — равно раб», что «украинцы — есть русские, а кто такие русские — …», извините, не могу, «…хрен знает»; те, кто пишет о тактическом знаке ВС РФ «Z» «Zвастика», кто пишет о наших погибших военных «биомусор»; призывает подвесить на столбах белгородцев, поддерживающих СВО; мечтает бить палкой поддерживающих военные действия; утверждает, что «свобода только для свободных» и ждёт, когда в город зайдут ВСУ, чтобы скинуть им адреса какой-то там судьи, не помню фамилию, - являются ничтожными, презренными людьми и полностью заслуживают определение «неовласовская мразь».
Вадим Радченко
Соответчик также отметил, что эти люди, с его точки зрения, «подельники Маслова», его коллеги и соратники, занимающиеся с ним одним делом, и что часть из них присутствует в зале суда.
Кроме того, Радченко заявил, что может выяснить истинные политические взгляды истца, если он ответит на следующие вопросы:
Сделал Радченко и ряд других заявлений:
Для кого-то термин «анархист» может показаться оскорбительным из-за возникших ассоциаций с махновщиной и командиром Задовым. Однако это система взглядов, основывающаяся на человеческой свободе и отрицающая необходимость принудительного управления и власти человека над человеком.
Вадим Радченко
Также, по мнению соответчика, термин «неовласовец» гораздо шире и подразумевает желание человека поражения своей стране, и якобы в окружении Маслова таких людей очень много.
Радченко отметил, что с помощью суда Маслов проводит личный самопиар: якобы постоянное упоминание «Говнаря Маслова» его радует, а сама ситуация — его «звёздный час».
Где ж тут моральный вред? Человек наслаждается вниманием к себе и не скрывает этого.
Вадим Радченко
Также соответчик заявил, что сам Маслов имел отношение к упомянутым «Штабам Навального»*, как и якобы его друзья и другие сотрудники «Фонаря».
Маслов, выслушав доводы Радченко, заявил, что теперь можно подавать новый иск о клевете.
Ответчик номер два утверждает, что я имею какое-то отношение к «Штабам Навального». Он делает это голословно: я в этой структуре никогда не состоял, никогда к ней не принадлежал, и это опять попытка ответчика указать на то, что я являюсь подельником и являюсь участником какой-то криминальной деятельности. Это ещё один повод обратиться в суд, клевета продолжает распространяться даже здесь.
Андрей Маслов
Посовещавшись порядка 30-40 минут, суд принял решение отказать в удовлетворении иска. Подавать апелляцию или нет, главред «Фонаря» ещё не решил. Отметим, что в перерыве к присутствующим обратился некий мужчина: он призвал всех прийти на его суд с нотариусом Маслова, вступил с журналистом в словесную перепалку и удалился. Что это было — мало кто понял.
С чего всё началось и подробности первого заседания — в отдельном материале «Бел.Ру».
* признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ