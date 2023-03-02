Брянский губернатор рассказал о погибшем и пострадавшем в результате атаки ДРГ

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Брянский губернатор Александр Богомаз рассказал о погибшем в результате ДРГ и о состоянии пострадавшего ребёнка. 2 марта на территорию региона проникли диверсанты.
Погиб водитель легкового автомобиля. Ранение получил мальчик 2012 года рождения. Его доставили в областную больницу. Жизни ребёнка ничего не угрожает.
Также случившееся прокомментировали в ФСБ. В ведомстве заявили, что проводятся необходимые мероприятия по ликвидации ДРГ, проникшей на территорию региона.
Кроме того, в СМИ ранее появились данные, что диверсанты взяли в заложники нескольких человек. Подтверждений на этот счёт не поступало.