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Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Брянский губернатор рассказал о погибшем и пострадавшем в результате атаки ДРГ

2 марта 2023, 11:34
Фото: 1MI
В селе Любечане Климовского района погиб водитель легкового автомобиля. Ранение получил ребёнок 2012 года рождения. Он находится в больнице.

Брянский губернатор Александр Богомаз рассказал о погибшем в результате ДРГ и о состоянии пострадавшего ребёнка. 2 марта на территорию региона проникли диверсанты.

Погиб водитель легкового автомобиля. Ранение получил мальчик 2012 года рождения. Его доставили в областную больницу. Жизни ребёнка ничего не угрожает.

Также случившееся прокомментировали в ФСБ. В ведомстве заявили, что проводятся необходимые мероприятия по ликвидации ДРГ, проникшей на территорию региона.

Кроме того, в СМИ ранее появились данные, что диверсанты взяли в заложники нескольких человек. Подтверждений на этот счёт не поступало.

Власти Брянской области опровергли обстрел школьного автобуса украинской ДРГ
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#Наталья Корявых#Александр Богомаз#ДРГ#Диверсанты#Происшествия#Брянская область
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