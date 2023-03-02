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Posted Сегодня, 19:07

Published Сегодня, 19:07

Modified Сегодня, 19:07

Updated Сегодня, 19:07

Бизнес предложил пенсионерам специальные программы поддержки

2 марта 2023, 19:07
Фото: 1MI
В России многие банки и крупные торговые сети предлагают пенсионерам специальные программы и акции, чтобы наиболее чувствительные к цене категории населения могли сэкономить.

Используя специальные льготные программы банков, пожилые люди имеют возможность получить обратно часть потраченных средств на такие необходимые товары, как продукты или лекарства. Одновременно они учатся пользоваться банковскими картами. Об этом пишет eg.ru.

Торговые сети также проводят акции, которые помогают сэкономить. Например, в «Пятерочке» в определенные дни недели пенсионеры могут купить продукты со скидкой по удостоверению. При оплате товаров картой «Мир» скидка повышается. Более продвинутые пенсионеры могут получить еще и кешбэк, чтобы воспользоваться скидками банков и магазинов.

Создание и внедрение банками и супермаркетами программ лояльности для наиболее уязвимых категорий свидетельствует о растущем уровне гражданской ответственности бизнеса.

Как отметила директор департамента управления программами лояльности и монетизацией клиента торговой сети «Пятерочка» Алена Семичастнова, экономия сегодня стала основным фактором выбора магазина. В связи с этим торговая сеть предлагает пенсионерам дополнительные скидки.

Директор по развитию клиентских сервисов платежной системы «Мир» Елена Лазарева пояснила, что благодаря новой акции пенсионеры смогут сократить расходы на самую востребованную категорию товаров — продукты питания.



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