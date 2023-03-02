Белгородцы пожаловались на платные курсы медподготовки для учителей

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Учителей в Белгороде якобы заставляют проходить платные медицинские курсы. Об этом белгородка Юлия рассказала журналистам.
Со слов женщины, педагогов обязывают проходить непонятные курсы по технике безопасности и медицинской подготовке. Стоит это 1600 рублей, которые платить пришлось из собственного кармана. Ни одного нормативного документа при этом не предъявили, утверждает горожанка.
Белгородка уточняет, что прошло две недели с момента оплаты, однако курсы так и не проводятся, а никакие сроки не сообщаются. При этом, по её словам, оплачивать их всё-таки приходится. Сотрудников, которые курсы не пройдут, до работы не допустят, рассказывает женщина.
Редакция обратилась за комментарием в областное правительство.