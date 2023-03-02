Белгородцы пожаловались на платные курсы медподготовки для учителей

Белгородка уточняет, что прошло две недели с момента оплаты, однако курсы так и не проводятся, а никакие сроки не сообщаются. При этом, по её словам, оплачивать их всё-таки приходится. Сотрудников, которые курсы не пройдут, до работы не допустят, рассказывает женщина.