Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Белгородцы пожаловались на платные курсы медподготовки для учителей

2 марта 2023, 06:07
Фото: 1MI
Преподавателей, которые курсы не прошли, якобы не будут допускать к работе. Историей местная жительница поделилась с Go31.ru.

Учителей в Белгороде якобы заставляют проходить платные медицинские курсы. Об этом белгородка Юлия рассказала журналистам.

Со слов женщины, педагогов обязывают проходить непонятные курсы по технике безопасности и медицинской подготовке. Стоит это 1600 рублей, которые платить пришлось из собственного кармана. Ни одного нормативного документа при этом не предъявили, утверждает горожанка.

Белгородка уточняет, что прошло две недели с момента оплаты, однако курсы так и не проводятся, а никакие сроки не сообщаются. При этом, по её словам, оплачивать их всё-таки приходится. Сотрудников, которые курсы не пройдут, до работы не допустят, рассказывает женщина.

Редакция обратилась за комментарием в областное правительство.

Белгородцам ответили, почему учителей заставляют дежурить в праздники в школах
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородке вручили повестку из-за отказа говорить учителю, где находится школьникУчителей в приграничье Белгородской области заставляют приходить в школыВ Белгородской области 63% учителей трудятся в сфере образования более 20 лет
#Наталья Корявых#Общество#Учителя#Курсы#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Техника безопасности#Медицинская подготовка
Подпишитесь
Грозит ли Белгородской области землетрясение?
Сегодня, 06:45
Ненадлежащее исполнение обязательств: почему «Тисайд» неоднократно получал штрафы
Сегодня, 06:37
Белгородцы стали чаще брать автомобили в кредит
Сегодня, 06:33
В базу нового жилья для потерявших дома белгородцев внесли почти 2 тысячи объектов
Сегодня, 07:07
ДРГ проникла в Брянскую область и открыла огонь: есть погибший, пострадал ребёнок
Сегодня, 08:56