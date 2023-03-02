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Белгородскому мальчику Алёше посвятили рок-песню

2 марта 2023, 07:17
Фото: кадр из видео
Композицию представила православная певица Наталья Куприянова. Презентация состоялась в Орле, пишет «Орелtimes».

Премьера песни Натальи Куприяновой «Маленький Алёшка» состоялась 22 февраля в КДЦ «Металлург». Композицию посвятили не только белгородскому Алёше, но и всем российским бойцам. В песне поётся о реалиях жизни во время специальной военной операции.

«Я проснулась с чётким пониманием, про что эта песня, кто будет её автором. Мы пересеклись с Ольгой Назировой (автор слов), я озвучила свою идею, и позже родилась эта песня», — призналась изданию исполнительница. Музыку к песне написала сама певица.

Орловчане помогли Наталье собрать средства на аранжировку. Песня в итоге получилась в рок-версии. Услышать её можно можно на официальных аккаунтах Куприяновой в социальных сетях.

Белгородский Алёша уже давно покоряет сердца россиян. Ранее его изображение попало на сувениры.

Видео: Наталья Куприянова / youtube.com/@nat_kuper
Белгородский мальчик Алёша попал на сувенирную купюру
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