Белгородскому мальчику Алёше посвятили рок-песню

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Премьера песни Натальи Куприяновой «Маленький Алёшка» состоялась 22 февраля в КДЦ «Металлург». Композицию посвятили не только белгородскому Алёше, но и всем российским бойцам. В песне поётся о реалиях жизни во время специальной военной операции.
«Я проснулась с чётким пониманием, про что эта песня, кто будет её автором. Мы пересеклись с Ольгой Назировой (автор слов), я озвучила свою идею, и позже родилась эта песня», — призналась изданию исполнительница. Музыку к песне написала сама певица.
Орловчане помогли Наталье собрать средства на аранжировку. Песня в итоге получилась в рок-версии. Услышать её можно можно на официальных аккаунтах Куприяновой в социальных сетях.
Белгородский Алёша уже давно покоряет сердца россиян. Ранее его изображение попало на сувениры.