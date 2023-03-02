Белгородскому мальчику Алёше посвятили рок-песню

«Я проснулась с чётким пониманием, про что эта песня, кто будет её автором. Мы пересеклись с Ольгой Назировой (автор слов), я озвучила свою идею, и позже родилась эта песня», — призналась изданию исполнительница. Музыку к песне написала сама певица.