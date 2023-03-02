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Published Сегодня, 07:48

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Белгородский минобр покупает 146 телевизоров за 21 млн рублей

2 марта 2023, 07:48
Фото: 1MI
Это будут 75-дюймовые телевизоры российского производства. Контракт на поставку техники министерство заключило с белгородской компанией «ЛЛС Групп».

16 февраля министерство образования Белгородской области заключило контракт с ООО «ЛЛС Групп» на поставку 146 телевизоров. Цена контракта составила 21 млн 170 тыс. рублей. Доставить телевизоры поставщик должен в период с 13 марта по 2 мая 2023 года.

Согласно документам контракта, это будут 75-дюймовые ЖК-телевизоры "Эмеральд" российского производства. Телевизоры должны быть оборудованы функцией Smart TV. Разрешение экрана — 4K UHD. В комплекте также будет идти мультимедийный пульт.

Отметим, что ООО «ЛЛС Групп» зарегистрировано в Белгороде на улице Садовой. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля офисной техникой и оборудованием.

Напомним, что ранее министерство образования области закупило больше тысячи журналов «Божий мир». Покупка журналов обошлась областному бюджету в 495 170 рублей.

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#Телевизор#Общество#Эксклюзив#Госзакупки#Белгородская область#Алина Харина#Министерство образования
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