Белгородский минобр покупает 146 телевизоров за 21 млн рублей

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
16 февраля министерство образования Белгородской области заключило контракт с ООО «ЛЛС Групп» на поставку 146 телевизоров. Цена контракта составила 21 млн 170 тыс. рублей. Доставить телевизоры поставщик должен в период с 13 марта по 2 мая 2023 года.
Согласно документам контракта, это будут 75-дюймовые ЖК-телевизоры "Эмеральд" российского производства. Телевизоры должны быть оборудованы функцией Smart TV. Разрешение экрана — 4K UHD. В комплекте также будет идти мультимедийный пульт.
Отметим, что ООО «ЛЛС Групп» зарегистрировано в Белгороде на улице Садовой. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля офисной техникой и оборудованием.
Напомним, что ранее министерство образования области закупило больше тысячи журналов «Божий мир». Покупка журналов обошлась областному бюджету в 495 170 рублей.