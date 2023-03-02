Белгородский минобр покупает 146 телевизоров за 21 млн рублей

16 февраля министерство образования Белгородской области заключило контракт с ООО «ЛЛС Групп» на поставку 146 телевизоров. Цена контракта составила 21 млн 170 тыс. рублей. Доставить телевизоры поставщик должен в период с 13 марта по 2 мая 2023 года.