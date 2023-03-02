Белгородские власти боятся махинаций с жильём жителям приграничья

Глава региона ответил, что предложение о вторичке ему очень не нравится, так как он за свою жизнь видел много случаев фактического обналичивания материнского капитала, когда люди покупают на вторичном рынке жильё за бесценок, непригодное для проживания в нём. Потом остаются и без денег, и без жилья, после чего приходят к властям и снова требуют или просят о помощи. Вячеслав Гладков не хочет повторения такого опыта в Белгородской области.