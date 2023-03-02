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Posted Сегодня, 21:09

Published Сегодня, 21:09

Modified Сегодня, 21:11

Updated Сегодня, 21:11

Белгородские власти боятся махинаций с жильём жителям приграничья

1 марта 2023, 21:09
Фото: 1MI
1 марта в ходе прямого эфира у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова спросили, почему жителям приграничных населённых пунктов, где введён режим ЧС, не выдают вторичное жильё.

Глава региона ответил, что предложение о вторичке ему очень не нравится, так как он за свою жизнь видел много случаев фактического обналичивания материнского капитала, когда люди покупают на вторичном рынке жильё за бесценок, непригодное для проживания в нём. Потом остаются и без денег, и без жилья, после чего приходят к властям и снова требуют или просят о помощи. Вячеслав Гладков не хочет повторения такого опыта в Белгородской области.

До конца года в регионе сдадут 1800 квартир, жилья хватит всем. Есть и дома. Правда, не везде будут хозпостройки, но восстановить абсолютно всё потерянное имущество власти не в состоянии.

Чуда, конечно, не произойдёт, каждому хочется повторить свой домик, который у него остался. По старому жилью мы будем с вами отдельно встречаться, разговаривать о его судьбе. Пока у меня большого желания в отношении вторичного жилья, конечно, нет. Эта история может привести к тому, что люди останутся и без денег, и без жилья.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, в феврале 2023 года Белгородская область получила 9,4 млрд рублей на восстановление домов жителей приграничья, разрушенных обстрелами ВСУ. Людям выдают как квартиры, так и дома, по площади равноценные их оставленной на границе недвижимости.

Белгородская область получит 9,4 млрд на строительство домов для жителей приграничья
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#Кристина Семенчук#Общество#Губернатор#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Приграничье#Разрушения#Вторичное жильё#Обеспечение жильём
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