Белгородские власти боятся махинаций с жильём жителям приграничья

Posted Сегодня, 21:09
Published Сегодня, 21:09
Modified Сегодня, 21:11
Updated Сегодня, 21:11
Глава региона ответил, что предложение о вторичке ему очень не нравится, так как он за свою жизнь видел много случаев фактического обналичивания материнского капитала, когда люди покупают на вторичном рынке жильё за бесценок, непригодное для проживания в нём. Потом остаются и без денег, и без жилья, после чего приходят к властям и снова требуют или просят о помощи. Вячеслав Гладков не хочет повторения такого опыта в Белгородской области.
До конца года в регионе сдадут 1800 квартир, жилья хватит всем. Есть и дома. Правда, не везде будут хозпостройки, но восстановить абсолютно всё потерянное имущество власти не в состоянии.
Чуда, конечно, не произойдёт, каждому хочется повторить свой домик, который у него остался. По старому жилью мы будем с вами отдельно встречаться, разговаривать о его судьбе. Пока у меня большого желания в отношении вторичного жилья, конечно, нет. Эта история может привести к тому, что люди останутся и без денег, и без жилья.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, в феврале 2023 года Белгородская область получила 9,4 млрд рублей на восстановление домов жителей приграничья, разрушенных обстрелами ВСУ. Людям выдают как квартиры, так и дома, по площади равноценные их оставленной на границе недвижимости.