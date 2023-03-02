Белгородские пивовары требуют от белорусов выплаты по долгам

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
С зарегистрированной в Бобруйске компании по продаже алкогольной продукции и сигарет белгородская пивоварня требует 231 тыс. рублей долга — якобы за неоплаченный товар. Кроме того, «Старая Крепость» просит возместить расходы по госпошлине в размере 7 тыс. рублей.
Тем не менее, суд решил оставить исковое заявление без движения. Также истцу было предложено в срок до 21 марта предоставить необходимые документы, а именно - оригинал платежного поручения с доплатой госпошлины.
ООО «Старая Крепость» зарегистрировано в Короче в 2006 году. В 2021 году компания отчиталась о выручке в 295 млн рублей, чистая прибыль составила 6,6 млн рублей. Директор «Крепости» — Алексей Сергеевич Сиротенко, депутат городского собрания Корочи.
Отметим, что Сергей Сиротенко, депутат Белгородской областной думы и генеральный директор АО «Кондитерская фабрика “Белогорье”» вошёл в топ-100 влиятельных людей региона.