Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:10

Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

Белгородские пивовары требуют от белорусов выплаты по долгам

2 марта 2023, 14:10
Фото: 1MI
ООО «Старая Крепость» обратилось с иском в Арбитражный суд Белгородской области: пивоваренная компания требует взыскать задолженность с белорусской компании ООО «ЭкспортБир».
Сюжет
Суд

С зарегистрированной в Бобруйске компании по продаже алкогольной продукции и сигарет белгородская пивоварня требует 231 тыс. рублей долга — якобы за неоплаченный товар. Кроме того, «Старая Крепость» просит возместить расходы по госпошлине в размере 7 тыс. рублей.

Тем не менее, суд решил оставить исковое заявление без движения. Также истцу было предложено в срок до 21 марта предоставить необходимые документы, а именно - оригинал платежного поручения с доплатой госпошлины.

ООО «Старая Крепость» зарегистрировано в Короче в 2006 году. В 2021 году компания отчиталась о выручке в 295 млн рублей, чистая прибыль составила 6,6 млн рублей. Директор «Крепости» — Алексей Сергеевич Сиротенко, депутат городского собрания Корочи. 

Отметим, что Сергей Сиротенко, депутат Белгородской областной думы и генеральный директор АО «Кондитерская фабрика “Белогорье”» вошёл в топ-100 влиятельных людей региона.

Топ-100 влиятельных людей Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Союз российских пивоваров предложил пресечь практику производства пива за три дняПивовары посчитали Белгородскую область перспективным регионом для выращивания хмеляС 1 января в России подорожают пиво и бензин
#Артем Черненко#Пиво#Суд#Долг#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Беларусь#Пивоваренная компания#Старая крепость
Подпишитесь
Министр здравоохранения опроверг информацию о заражении белгородской воды холерой
Сегодня, 12:36
Ненадлежащее исполнение обязательств: почему «Тисайд» неоднократно получал штрафы
Сегодня, 06:37
Трёхлетняя девочка в Белгороде выпала из окна и разбилась
Сегодня, 12:56
Грозит ли Белгородской области землетрясение?
Сегодня, 06:45
Выгнанного с оперсовещания чиновника утвердили в должности главы белгородского УКСа
Сегодня, 12:43
В белгородском вузе ответили на заявление СК по делу о хищении 200 млн рублей
Сегодня, 13:35