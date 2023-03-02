Белгородские фестиваль вареников и «ГрильФест» попали в число лучших событий РФ

Белгородские туристические проекты включили в сборник «Россия событийная»

В издании «Россия событийная» собрали данные о туристических мероприятиях в разных регионах России. В него попали в том числе белгородские фестиваль вареников и «ГрильФест», сообщили в областном правительстве.