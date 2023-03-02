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Published Сегодня, 08:46

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Белгородские фестиваль вареников и «ГрильФест» попали в число лучших событий РФ

2 марта 2023, 08:46
Фото: 1MI

Белгородские туристические проекты включили в сборник «Россия событийная»

В издании «Россия событийная» собрали данные о туристических мероприятиях в разных регионах России. В него попали в том числе белгородские фестиваль вареников и «ГрильФест», сообщили в областном правительстве.
Сюжет
Туризм

Белгородские фестиваль вареников, «ГрильФест» и Туристский информационный центр вошли в сборник «Россия событийная». Электронное издание подготовили в рамках комплексного туристического проекта «Пора путешествовать по России».

В сборник вошла информация о туристических событиях в 35 регионах страны. В каталоге представлены данные о 48 туристических событиях, 17 площадках для мероприятий событийного туризма и десяти информационных центрах.

Белгородский центр туризма победил в номинации «Лучший ТИЦ — организатор туристических событий» Всероссийской премии в области событийного туризма Russian Event Awards. «ГрильФест» занял третье место, а фестиваль вареников получил гран-при и стал лучшим кулинарным событием 2022 года.

Напомним, фестивали вареников в регионе проводили уже несколько раз. Последний проводили 14 января. Тогда белгородцам раздали порядка 30 тыс. вареников.

Фото: правительство Белгородской области
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#Наталья Корявых#Общество#Туризм#Белгородская область#Фестиваль#Сборник#Фестиваль вареников#Грильфест
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