Белгородские фестиваль вареников и «ГрильФест» попали в число лучших событий РФ

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Белгородские фестиваль вареников, «ГрильФест» и Туристский информационный центр вошли в сборник «Россия событийная». Электронное издание подготовили в рамках комплексного туристического проекта «Пора путешествовать по России».
В сборник вошла информация о туристических событиях в 35 регионах страны. В каталоге представлены данные о 48 туристических событиях, 17 площадках для мероприятий событийного туризма и десяти информационных центрах.
Белгородский центр туризма победил в номинации «Лучший ТИЦ — организатор туристических событий» Всероссийской премии в области событийного туризма Russian Event Awards. «ГрильФест» занял третье место, а фестиваль вареников получил гран-при и стал лучшим кулинарным событием 2022 года.
Напомним, фестивали вареников в регионе проводили уже несколько раз. Последний проводили 14 января. Тогда белгородцам раздали порядка 30 тыс. вареников.